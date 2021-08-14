'İnsanlığın maestrosu': Savaş bölgelerinde yaralananlara ücretsiz hizmet veren cerrah Strada, hayatını kaybetti

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Savaştan etkilenen insanlar için kurduğu dünya standartlarındaki hastanelerle binlerce savaş mağdurunun hayatına dokunan, "İnsanlığın maestrosu" lakabını alan İtalyan cerrah Gino Strada, 73 yaşında hayatını kaybetti.

1994'te savaş bölgelerinde yaralananlara ücretsiz sağlık hizmeti vermek için kurulan Emergency'nin kurucularından olan doktorun cuma günü Fransa'da hayatını kaybettiği ifade edildi.

İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya konuşan Emergency Başkanı Rosella Miccio, "Kimse bunu beklemiyordu. Sersemlemiş ve panik olmuş haldeyiz. Bu, dünya için çok büyük bir kayıp. Dünyayı daha iyi bir yer yapmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Onu çok özleyeceğiz" dedi.

Emergency, yardım çalışmalarına Ruanda soykırımı sırasında başladı ve ardından 10 farklı ülkede 11 milyondan fazla insanı tedavi etti.

Strada ve ekibi; Afganistan, Irak ve Yemen gibi yakın tarihin en kanlı savaşlarından bazılarında yaralananlara ücretsiz sağlık hizmeti verdi.