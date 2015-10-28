Fotoğraf sanatçısı Mustafa Ertekin, Galata Derneği'nde gerçekleşen etkinlik kapsamında “Gezinin izdüşümü” dediği 'Diren Ankara' ve 'Duvar dediğin yaşamın kaydıdır' adlı gösterilerini sanatseverlere sundu. Ertekin etkinliğin açılış konuşmasında, evine düzenlenen polis baskını sonucu hayatını kaybeden Dilek Doğan’ı anarak, “İnsanlığın çamurdan geldiğinin kanıtı olduğunu gösteren günlerden geçiyoruz” dedi.

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği'nin (AFSAD) 2011-2015 yılları arasında başkanlığını yapan, fotoğraf sanatçısı ve eğitmeni Mustafa Ertekin, fotoğraf sanatı derneği Fotogen’in sezon açılışı kapsamında düzenlenen etkinlikte, 'Diren Ankara' ve 'Duvar dediğin yaşamın kaydıdır' adlı iki gösterisini fotoğraf severlere sundu.

Ertekin, Galata Derneği'nin tarihi binasında gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasında, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki evinde 18 Ekim Pazar günü, polis tarafından vurularak yaşamını yitiren Dilek Doğan’ı andı. “Dilek Doğan’ı bugün Binboğa’nın dağlarına uğurladık” diyen sanatçı, “İnsanlığın çamurdan geldiğinin kanıtı olduğunu gösteren günlerden geçiyoruz” şeklinde konuştu. Ertekin, “Biz ayakta durdukça, biz direndikçe insanlık kazanacak” dedi.

“İnsanoğlu hafızası kendine ihanet eden bir yapıya sahip“ diyen Ertekin, Gezi döneminde Ankara’daki direniş günlerini fotoğrafladığı çalışması 'Diren Ankara' ile Ankara’da yaşananları seçim öncesi hatırlatmak istediğini ifade etti.

Sivil toplum örgütlerini çok önemsediğini ve onları toplumların yapı taşları haline getirmek için mücadele etmek gerektiğini belirten Mustafa Ertekin, “Bizler fotoğrafçı olarak fotoğraflarımızı çekeriz, kimseye de hesap vermeyiz. Çektiğimiz fotoğraflarla ilgili hesap vereceğimiz tek mercii var, o da kendi vicdanımız, kendi aklımız” dedi.