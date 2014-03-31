İklim değişikliği ekonomiyi de tehdit ediyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası İklim Değişikliği Paneli'nin yayımladığı rapora göre hava sıcaklıklarındaki artış ekonomileri de ciddi yönde etkileyecek.



İnsan faktörünün yol açtığı iklim değişikliğinin olumsuz etkileri tüm kıta ve denizlerde görülüyor. Ancak bu etkilerin daha da kötüleşmemesi insanoğlunun ileride atacağı adımlara bağlı.

Birleşmiş Milletler (BM) Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yayımlanan son dünya iklim raporuna göre, iklim değişikliği milyarlarca insanın sağlığı, ekonomik görünüm ve aynı zamanda gıda ile su tedariki konusundaki tehlikeleri daha da ciddi hale getiriyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin eş başkanı Christopher Field, iklim değişikliğinin risk yönetimi açısında büyük sorunlar teşkil ettiğini belirtti.

Oxfam adlı yardım örgütünden Tim Gore, "Rapor ve mesaj açık: İklim değişikliğinin gıda temini üzerindeki etkileri tahmin edilenden çok daha kötü olacak“ dedi.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli ilk kez, hava koşullarında aşırı değişikliklerin gıda maddesi fiyatlarını artıracağını da kabul etti. Gore, “Emisyon oranlarının azaltılması konusunda hızlı hareket edilmezse herkesin yeterli gıdaya ulaşması hedefine varılamayacak“ dedi.

‘Yoksulluk artabilir'

Raporda, küresel ısınmanın pek çok bölgede hasadın zarar görmesine ve çok sayıda sel baskınlarına sebep olduğu kaydedildi. Aynı zamanda yoksulluk ve ekonomik risklerin de şiddet dolu çatışmalar dolayısıyla artabileceği ifade edildi. Ayrıca küresel ısınma eğiliminin çok açık olduğu ve bazı sonuçlarının birden fazla nesli etkileyeceği belirtildi.

Sıcaklıkların 21'inci yüzyıl sonuna kadar yüzde 0,3 ila 4,8 derece arasında artacağını öngören rapora göre, en düşük tahmin olan yüzde 0,3'lük ısınma oranına yalnızca hükümetler büyük oranda karbondioksit salınımını azalttığı zaman ulaşılabilecek.

Pek çok hükümet, yenilenebilir enerjilere milyarlarca dolar yatırmadan önce iklim değişikliğine dair kesin bilimsel raporlar talep ediyor.