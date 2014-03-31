T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

İklim değişikliği ekonomiyi de tehdit ediyor

Son dünya iklim raporuna göre, küresel ısınma sadece doğayı değil gelecekte insanların yeterli gıdaya erişimini ve sağlığını da tehdit ediyor

31 Mart 2014 12:41

Birleşmiş Milletler Uluslararası İklim Değişikliği Paneli'nin yayımladığı rapora göre hava sıcaklıklarındaki artış ekonomileri de ciddi yönde etkileyecek.

İnsan faktörünün yol açtığı iklim değişikliğinin olumsuz etkileri tüm kıta ve denizlerde görülüyor. Ancak bu etkilerin daha da kötüleşmemesi insanoğlunun ileride atacağı adımlara bağlı.

Birleşmiş Milletler (BM) Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yayımlanan son dünya iklim raporuna göre, iklim değişikliği milyarlarca insanın sağlığı, ekonomik görünüm ve aynı zamanda gıda ile su tedariki konusundaki tehlikeleri daha da ciddi hale getiriyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin eş başkanı Christopher Field, iklim değişikliğinin risk yönetimi açısında büyük sorunlar teşkil ettiğini belirtti.

Oxfam adlı yardım örgütünden Tim Gore, "Rapor ve mesaj açık: İklim değişikliğinin gıda temini üzerindeki etkileri tahmin edilenden çok daha kötü olacak“ dedi.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli ilk kez, hava koşullarında aşırı değişikliklerin gıda maddesi fiyatlarını artıracağını da kabul etti. Gore, “Emisyon oranlarının azaltılması konusunda hızlı hareket edilmezse herkesin yeterli gıdaya ulaşması hedefine varılamayacak“ dedi.

 

‘Yoksulluk artabilir'

 

Raporda, küresel ısınmanın pek çok bölgede hasadın zarar görmesine ve çok sayıda sel baskınlarına sebep olduğu kaydedildi. Aynı zamanda yoksulluk ve ekonomik risklerin de şiddet dolu çatışmalar dolayısıyla artabileceği ifade edildi. Ayrıca küresel ısınma eğiliminin çok açık olduğu ve bazı sonuçlarının birden fazla nesli etkileyeceği belirtildi.

Sıcaklıkların 21'inci yüzyıl sonuna kadar yüzde 0,3 ila 4,8 derece arasında artacağını öngören rapora göre, en düşük tahmin olan yüzde 0,3'lük ısınma oranına yalnızca hükümetler büyük oranda karbondioksit salınımını azalttığı zaman ulaşılabilecek.

Pek çok hükümet, yenilenebilir enerjilere milyarlarca dolar yatırmadan önce iklim değişikliğine dair kesin bilimsel raporlar talep ediyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SonMilletlerHükümetlerarasıDeğişikliği PaneliChristopher FieldTim GoreDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24