İnsanlarla maymunların benzerliği

Yeni bir araştırma makak maymunlarının insanla olan inanılmaz benzerliğini ortaya koydu.

Current Biology dergisinde yayımlanan yeni araştırma, özellikle makak cinsi anne maymunların yavrularıyla bağ kurma yolunun, insan davranışlarıyla önemli benzerlik gösterdiğini ortaya koydu.

Anne-yavru bağının nasıl kurulduğunun anlaşılmasına yardımcı olması beklenen araştırmada, anne maymunların yeni doğmuş yavrularına mimikler yaptıkları, öpücük gönderdikleri ve üstünden gözlerini ayırmadıkları tespit edildi.

Bilim adamları bu araştırmalarında, ABD'nin Maryland eyaletindeki Ulusal Sağlık Enstitüsünün primat merkezindeki 14 anne-yavru çiftinin ilk iki ayını inceledi. Araştırmacılardan İtalya'daki Parma Üniversitesinden profesör Pier Ferrari, araştırmaları sırasında annelerin yavrularıyla zengin iletişimleri olduğunu gördüklerini kaydetti.

Araştırmacılar, yavru maymunların da annelerinin bu davranışlarına insan yavruları gibi karşılık verdiğini saptadı. Ancak araştırmacılar, insanların aksine anne maymunların yavrularına yönelik bu ilgisinin, yaklaşık bir ay sonra azaldığını da belirlediler. Araştırmacılar bunun nedenini makak maymunlarının hızlı gelişimine bağladılar.