İnsanların yarısının bağırsaklarında taşıdığı virüs keşfedildi

San Diego Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, bağırsakta yaşayan ve insanların yarısında bulunduğu tahmin edilen yeni bir virüs keşfedildi. İnsan bağırsağında yaşayan virüse CrAsspahage adı verildi.

Al Jazeera’de yer alan ahbere göre, Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 'CrAssphage' adı verilen virüs, bağırsakta yaşayan diğer virüsler üzerinde yapılan bir analizde ortaya çıktı. Yeni rastlanan virüsün izi, bugüne kadar tespit edilen virüslerin yer aldığı veri tabanında bulanamayınca, bilim insanları yeni bir keşif yaptıklarını anladı.

Tespitin ardından, ABD Ulusal İnsan Sağlığı Mikrobiyom Projesi Enstitüsü'nde insan dışkısından elde edilen numuneleri analiz eden araştırmacılar, CrAsspahage'ın numunelerin yarısında bulunduğu fark etti. İnsan Mikrobiyom Projesi, insan vücudu içinde yaşayan mikrobiyolojik canlıların çeşitli hastalıklarla olan bağını tespit etmek için 2008'de başlatılmıştı.

Araştırmanın başında yer alan Robert Edwards, BBC'ye yaptığı açıklamada, 'insanların yarısında bulunan bir virüsün bu kadar uzun bir zamandır radara yakalanmamış olmasının kendilerini şaşırttığını' ifade etti. Edwards, 'insanlar içinde son derece yaygın olan virüsün, insanlık kadar eski olduğunu tahmin ettiklerini' belirtti.

CrAssphage, insan bağırsağında yaşayan bakterilere bulaşan bir bakteriyofaj olarak tanımlandı. Edwards, 'bakteriyofajların bağırsak ekosisteminde yaşayan kritik bileşenlerden biri olduğunu, bakteri nüfusunun kontrolde tutulması ve çeşitlenmelerini dengelediklerini' söyledi.

CrAssphage'ın insan bağırsağında tam olarak nasıl bir etkisi olduğunu tespit etmek için daha fazla araştırma yapılacağı açıklandı.