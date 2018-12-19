İnsanların kendilerini en yalnız hissettiği yaşlar hangileri?

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Yapılan bir araştırmaya göre insanların yaşamında kendini en yalnız hissettiği zamanların 20'li yaşların sonu, 50'li yaşların ortaları ve 80'li yaşların sonu olduğu ortaya çıktı.

"International Psychogeriatrics" dergisinde yayınlanan araştırmaya göre kendini yalnız hisseden insanların sayısı da artış gösterdi. Araştırmayı yapan ekip insanların kendilerini en çok yalnız hissettiği yaşları bulmak için yaşları 27 ile 101 arasında değişen 340 kişi ile görüştü. Araştırmaya katılan kişilerin dörtte üçü kendilerini yalnı hissettiklerini belirtti.

CNN'e konuşan eski ABD Sağlık Bakanı Dr. Vivek Murphy, yalnızlığın sağlığa verdiği zararı günde 15 sigara içmeye benzetti.

Araştırmayı yapan ekibin liderlerinden olan Dr. Dilip Jeste, 20'li yaşların sonundaki yalnızlığın sebebinin "çevrenizdekilerin sizden daha iyi kararlar verdiğini düşünmeniz" olabileceğini, 50'li yaşların ortalarının orta yaş krizi dönemi olduğunu ve bazı arkadaşlarının ölmeye başladığını, 80 yaşlarda ise sağlığın kötüleştiğini, bunların da yalnızlık duygusuna katkı yaptığını belirtti.