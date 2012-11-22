Ne zaman öleceğinizi bilmek ister misiniz?

İngiliz bilim insanları, hücrede bulunan telomerleri ölçen test geliştirdi. İngiliz basını, gelişmeyi "Kimse ölüm tarihini bilmek isteyecek kadar cesur değildir" şeklinde duyurdu.

İngiliz bilim insanları, insanın ne zaman öleceğini ortaya çıkaran bir test geliştirdi.

Test, insan ömrünü doğrudan etkilediği saptanan hücredeki telomerleri hesaplıyor. Böylece, kişinin biyolojik yaşı ve ölüm tarihi ortaya çıkıyor.

Testin, Seyşeller’de yaşayan bir grup kuşta denendiği ve sonucun olumlu olduğunu açıklaması, East Anglia Üniversitesi’nde görevli profesör Davir Richardson'dan geldi.

Seyşeller’de ortalama 20 yıl yaşayan kuşların ölüm tarihlerinin doğru olarak belirlendiği belirten profesör Richardson, “Telomer uzunluğunun canlı ömrü ile bir bağlantısı olduğu kesinlik kazandı. Kuşlar üzerinde yaptığımız deneylerde de bunu doğruladık” dedi.

Kan testinin, yakın gelecekte yaklaşık 1200 TL’ye yapılması planlanırken, İngiliz basını gelişmeyle ilgili, “Kimse ölüm tarihini bilmek isteyecek kadar cesur değildir” ifadesini kullandı.