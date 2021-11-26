"İnsanların alım gücü düştü” diyen bir esnaf yarım simit satmaya başladı

İzmir'de bir simitçi insanların alım gücünün düştüğünü belirterek yarım simit satmaya başladı.

Medyascope'tan Aytuğ Özçolak'ın haberine göre, İzmir Saat Kulesi’nin bitişiğinde yer alan simitçi neden böyle bir kampanya başlattığını şöyle anlattı:

“İnsanların alım gücü düştü. İnsanların canı çekiyor alamıyor. Biz de yarım simit kampanyasını başlattık. Daha önce askıda simit uygulaması yapmıştık. İnsanlar kendine alamıyor ki askıya koysun. Bugün aşağı-yukarı yarım tepsi, ‘yarım simit’ sattık. İlerde daha da düşerse mecburen diğer simitçiler de böyle uygulamalar yapacak. Başka şansları yok.”