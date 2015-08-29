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Bilim / Teknoloji

İnsanları Mars'a götüremeyen NASA, Mars'ı Hawaii'ye getirecek

Altı gönüllü, bir yıl boyunca Mars'takine benzer koşullarda yaşayacak

29 Ağustos 2015 22:11

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Mars'taki yaşamı Hawaii’de deneyimleyerek, Kızıl Gezegen'deki yaşam şartlarının nasıl olacağı üzerine çalışmalar yapacak. Altı gönüllü, 11 metre genişliğinde prefabrik bir kubbe altında Mars’taki koşullara benzer şartlarda bir yıl boyunca yaşayacak.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, NASA tarafından seçilen altı gönüllü, Mars’taki koşulların bir benzerini Hawaii’de kurulacak prefabrik bir platformda yaşayacak. Dün başlatılan proje çerçevesinde gönüllüler, bir yıl boyunca sürekli gözlem altında tutulacak.

Bir Alman fizikçi ile çeşitli mesleklerden beş ABD vatandaşından oluşan gönüllüler ekibi, uzay elbisesi giymeden platformun dışına çıkamayacak. Gönüllüler bir yıl boyunca temiz hava, taze gıda ya da kişisel mahremiyetten de mahrum kalacak.

Ayrıca ekibin sürekli olarak kameralarla izleneceği, üzerlerinde vücut hareketlerini takip eden sensörlerin bulunacağı kaydedildi. NASA daha önce de benzer deneyler yapmış, ancak bunlardan en uzun sürelisi sekiz ay sürmüştü.

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