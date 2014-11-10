'İnsanlarda üreme' ders kitabından çıkarıldı!

6. sınıflarda okutulan “Fen ve Teknoloji” dersi kitabında geçen yıl “Canlılar, üreme ve büyüme” ünitesi içinde yer alan “İnsanlarda üreme, büyüme ve gelişme” başlığı ve başlığın içinde anlatılan konu kaldırıldığı ortaya çıktı.

Bu yıl hazırlanarak öğrencilere dağıtılan ders kitabında, “Bitki ve hayvanlar nasıl ürer, büyür ve gelişir” başlığı altında bitkilerin ve hayvanların üremesi anlatılıyor. İnsanlarla ilgili ise ‘üreme’ ve ‘döllenme’ konuları ise detayları olmadan anlatıldı. Kitapta üreme sadece kucağında bir bebek olan anne fotoğrafı ile temsil ediliyor. 6. sınıf öğrencilerine geçen yıl okutulan Fen ve Teknoloji dersi kitabında kaldırılan başlık altında insanların üremesi bilimsel olarak ve çocukların kavrayacağı şekilde anlatılıyordu.

Birgün gazetesinden Gülsen Candemir'in haberine göre, başlığın ve konunun kitapta anlatılmaması tepkiye yol açtı. Yeni kitapta insanların nasıl çoğaldığına sadece birkaç cümlede değinildiğini gören öğretmenler, bunun çocukların gelişimini ve doğru bilgiye erişimini olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.

Fen öğretmenleri değişikliğin çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Çocuk, üreme sistemindeki organları ve işlevlerini öğrenmediği zaman, bu bilgileri kulaktan dolma bilgilerle öğrenmeye çalışır. Bilimsel bilgiyi bu çocuklara öğretmezsek, tabular, günahlar, ayıplar ortaya çıkar. Altıncı sınıflar hata yapmaya müsait bir yaş olduğu için de kendini koruyamaz. Üreme sistemini anlatırken biz çocuklara, aynı zamanda ergenlik sürecini de anlatırız.

Ruhsal ve bedensel yaşadığı değişimleri öğrenmesi, bu değişimleri yaşadığında normal karşılamasını ve kendini bilerek kabullenmesini sağlar.

Üreme sistemi organlarını sakınıp, resimlerle gösterilmediği zaman merak duygusu ile tacizci bir bakış oluşturabilir. Ayrıca bu konular 8. sınıfta anlatılacak olan genetik konusu için temel bilgisi olduğu için eksik bilgi verilmiş olacaktır.”

'Bilim ayıp, günah oldu'

Eğitim Sen 1 No’lu eski Şube Başkanı Psikolojik Danışman Abdullah Tunalı, kitapta yapılan değişikliğin nedenini, bilimsel bilginin ayıp sayılması olarak gösterdi. Tunalı, “Bilimsel bilgi ayıp, günah ve tabu kavramları ile gölgelenerek, üzeri örtülmeye çalışılmaktadır” diye konuştu.