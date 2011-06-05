'İnsanlar yolda vücudumu elliyor'

T24 - Survivor yarışmasından beklenmedik şekilde elenen Asena, tatilini de Dominik Cumhuriyeti'nde geçirip yurda döndü. Asena adayı ve mahrum kalıp özlediklerini HT Magazin'den Zafer Akbaş'a anlattı.



Pascal sizin için “Çok seksi” demiş. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?



Pascal adamgibi adam. Benim için “Çok seksi” falan demiş. Bu sözleri onun söylediğine inanamıyorum. Nihat, izleyicilere komik gelebilir ama o atmosferde bize hiç komik gelmiyordu. Derya’yı eleştirenler ise internet sitesine girip başarılarına bir baksın.





'Kaslı vücudunuza methiyeler diziliyor burada...'



Vücudum çok beğeniliyor. Dominik’te ABD Yüzme Milli Takım’yla karşılaştık. Benim vücudum için ‘money’ dediler. Yani benim vücudum Amerika’da para kadar değerliymiş. İstanbul’da insanlar yolda gelip vücudumu elliyorlar. Bacağımı, göbeğimi, kolumu elleyip vücuduma övgüler yağdırıyorlar.



Orada ünlülere çaktırmadan yemek veriliyordur diye bir inanış var. Doğru mu?



Yarışmaya katılırken biz ünlüyüz bizi zorlamazlar diye düşünüyordumama hiç de öyle değildi. Her şey gerçekti.





Orada en çok hangi yemeği özlediniz?



En çok köfte, patates kızartması ve cacığı özledim. Gelir gelmez ilk olarak onları yedim. Geldiğimden beri yiyorum, kimse durduramıyor beni. Fakat hayatımboyunca hindistan cevizi yemeyeceğim. Hatta artık içinde hindistan cevizi olan krembile sürmem. Bizim ödül oyunlarımızda yemeğe çok denk gelmedik. Bir tek sucuk ekmek vardı. Resmen saldırdım. Bir elimle tutuyorum, bir elimle yiyordum. Normalde İstanbul’da her sucuğu yemem düşünün durumumuzu.

Yarışmaya katılış amacınız neydi?

Para için veya reklam olsun diye katılmadım. Survivor’a katılış amacım insanlara benim sporcu yönümü göstermekti. Bunda da başarılı oldum.

Böceklere falan alıştınız mı? Kadınlar çok korkar genelde...

Böceklere, farelere alıştık. Fareler her taraftaydı. Uyurken, yanımızda geziyorlardı. Zamanla normal gelmeye başladı. Hatta Ebru bir ara fareye kızdı, terlikle farenin kafasına kafasına vurdu.





