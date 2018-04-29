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BBC Türkçe

İnsanlar üzerinde deneyler başladı: Kolesterol iğnesi geliyor

Kalp hastalıklarını önlemek için geliştirilen kolesterol düşürücü iğne, fareler üzerinde alınan başarılı sonuçların ardından insanlar üzerinde de denenmeye başlandı.

29 Nisan 2018 20:30

Kalp hastalıklarını önlemek için geliştirilen kolesterol düşürücü iğne, fareler üzerinde alınan başarılı sonuçların ardından insanlar üzerinde de denenmeye başlandı.

Viyana Tıp Fakültesi'nde, 72 gönüllü üzerinde ilacın güvenlik testleri yapılıyor. Testlerin ilk aşaması bu yıl sonuna kadar tamamlanacak.

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Kolesterol iğnesi, inme, anjin ve kalp krizine karşı günlük olarak kullanılan haplara alternatif olarak geliştirildi.

Araştırmaya öncülük eden Dr. Günther Staffler, ilacın güvenli ve yeterince etkili olduğunu görmek için yapılacak testlerin yıllarca sürebileceğini belirtti.

Staffler, "İlaç altı yıl içinde piyasaya çıksa bile bu, insanların spor yapmaması ve çok yağlı yiyecekler uzak durmaması için bir bahane olamaz" diyor.

İlaç, bağışıklık sisteminin PCSK9 adlı protene saldırmasını sağlıyor. Bu protein "kötü" düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolünün kanda toplanmasına yol açıyor.

Araştırmacılar, yeni iğnenin bağışıklık sistemini güçlendirmek için yıllık olarak yapılabileceğini söylüyor.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde, LDL kolesterolü seviyesi 12 ay içinde yüzde 50 oranında düştü.

Deneylerde, ilaç damarlarda kolesterol birikmesini önledi.

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