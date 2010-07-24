İnsanlar perşembe günleri çok asabi

T24 - ABD’deki Northeastern ve Harvard üniversitelerinden bir grup araştırmacı, insanların haftanın hangi günü kendilerini nasıl hissettiğini analiz etmek için mikro paylaşım sitesi Twitter’ı kullandı.



Uzmanlar, analiz için anahtar kelimelerden oluşan bir liste hazırladı ve üç yıl boyunca yayımlanan 300 milyon mesajdaki sözcükleri teker teker inceledi. Elde edilen sonuçlara göre, gün ortasında ve hafta ortasında, insanların tam da işyerlerinde oldukları saatlerde insanların genel ruh halinin çöktüğü ve mutsuzluğun tavan yaptığı görüldü. Twitter kullanıcılarının en agresif oldukları gününse perşembeleri olduğu belirlendi. Araştırmaya göre günün en mutlu zaman dilimi sabahın erken ve akşamın geç saatleri. Haftanın en olumlu zamanı ise pazar sabahları.