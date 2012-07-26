İnsanlar paylaşıyor onlar kazanıyor!

Küresel sosyal medya gelirlerinin yıl sonu itibarıyla 17 milyar dolara ulaşacağı bildirildi.

Gartner araştırma şirketinin raporundan derlenen bilgilere göre, küresel sosyal medyanın geçtiğimiz yıl 11,8 milyar dolar olarak gerçekleşen cirosunun, bu yıl sonunda yaklaşık yüzde 43 artışla 16,9 milyar dolara yükseleceği öngörülüyor.

Raporda söz konusu gelirler içerisinde en büyük kalemin; reklamlar olduğu belirtildi.

Reklamlardan tek başına 8,8 milyar dolar girdi sağladı.

Gelirde önemli bir diğer kalem olarak da sosyal oyunlar gösteriliyor. Zira sosyal oyunların 6,2 milyar dolar katkı sağlayacağının altı çiziliyor.