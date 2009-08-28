İnsanlar oruç tutarken neden öfkeli olur?

Oruç tutanlarda uzun süreli açlık sonucu görülebilen kan şekeri düşüklüğü, baş ağrısı, baş dönmesi, dalgınlık, unutkanlık, sinirlilik gibi sıkıntılara neden olabiliyor. Yaşanabilecek tartışma ve kavgaların önüne geçebilmek için orucun anlam ve öneminin düşünülerek sinirin kontrol edilebileceği belirtiliyor.

Uzman Psikolog Aylin Sezer, Ramazan ayının yaz mevsimine denk geldiği bu dönemde oruç saatlerinin uzaması ile birlikte kişilerde sinir ve gerginlik oluşabildiğine dikkat çekti. Sezer, insanların öfkelerini kontrol edebilmeleri için orucun anlam ve önemini hatırlayarak davranışlarını buna göre ayarlayabileceklerini söyledi.

Hem uzayan oruç saatleri hem sıcak hava yüzünden oruç tutmanın zorlaştığına dikkat çeken Sezer, sıcak havanın, vücudun fizyolojik dengesinde oluşturduğu dengesizlikle metabolizmada hormonal değişikliklere neden olduğunu açıkladı. Vücuttaki bu denge bozukluklarının da stres ve sinirlenme eşiğini düşürerek, ani öfke patlamalarına, depresyon ve uyku sorunlarına neden olabileceğine değinen Sezer, sıcak ve açlığa ek olarak sigara içen kişilerde, oruç tutulan sürede yaşanan nikotin eksikliğinin de sinirliliğe yol açtığını vurguladı. Keyif verici bir madde olan nikotin yoksunluğunun bağımlılarda depresyon, terleme ve sinirliliğe neden olabileceğini aktaran Sezer, şöyle dedi:

"Oruçlu kişiler, özellikle kan şekerinin en düşük olduğu gün sonunda, orucun anlam ve önemini kendilerine hatırlatarak sinir ve öfkesini kontrol edebilir. Ramazan'ın hoşgörüyü, paylaşmayı, anlayışı simgeleyen bir ay olduğu düşünülerek davranışlar buna göre şekillendirilebilir. Gün boyunca vakit buldukça, nefes ve gevşeme egzersizleri yapılmasının da öfke kontrolünde faydası vardır. Yürüyüş yapılabilir. Mümkünse gün içinde serin bir duş alınabilir."

Kayseri İl Müftüsü Şaban İşlek de oruç tutan kişinin melekleşeceğine dikkat çekti. Kişilerin bunu düşünerek öfkelerini kontrol edebileceklerini kaydeden İşlek, "Oruçlu kişinin herhangi bir musibetle karşılaştığı zaman 'ben oruçluyum' demesi yeterli olacaktır. O kişiyi tartışmadan kavgadan ve başka musibetlerden uzak tutacaktır" dedi.