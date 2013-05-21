İnsanlar en çok 55 yaşında mutlu

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre insanlar insanlar en çok 55’li yaşlarında mutlu oluyor. Yapılan ankette, 55 yaşının üstünde olan kişilerin diğer yaş gruplarına göre daha çok gülümsediği ve bunun da emeklilikten sonra yaşamın daha iyi hale gelmesi ve iş stresini arkalarında bırakmalarına bağlandı.

55 yaş altında bulunan kişilerin ise daha az gülümsediği, daha çok isteksiz bir gülümseme sergiledikleri, bunun da kariyer odaklı stresle ilgili olabileceği ifade edildi.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, ankete katılanlardan 55 yaş üzeri olanlardan yüzde 70’i ise hiçbir zaman sahte gülücük atmadıklarını, en mutlu yaş dilimlerinde olduklarını söyledi. Öte yandan 35-44 yaş arası kişilerin daha az gülümsedikleri, bunlardan yüzde 5’inin ise neredeyse hiç gülümsemediği belirtildi. Bununla birlikte 18-34 yaş grubunun ise gülümsemelerinin yarısının içten olmadığını ifade ettiği aktarıldı.

Diş Sağlığı Vakfı ve Oral- B’nin 2 bin kişi üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada ayrıca kişilerin yüzde 49’nun günde sadece 10 kere gülümsediği, yüzde 5’inin ise hiç gülümsemediği belirtildi.