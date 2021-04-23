İnsanlar deprem oluyor zannetti; bebek cinsiyeti açıklama partisinde 36 kilo patlayıcı patlatıldığı ortaya çıktı

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ABD'nin New Hampshire eyaletinde bir bebek cinsiyeti açıklama partisinde patlatılan patlayıcılar o kadar büyük bir sarsıntıya sebep oldu ki çevredekiler deprem oluyor zannetti. Patlamanın eyalet sınırları ötesinde de duyulduğu belirtildi.

Kingston kasabasında polise büyük bir patlama yaşandığına dair ihbarlar geldi. Toremeo yaş ocağında insanlar bir bebek cinsiyeti açıklama partisi yaptıklarını söyledi.

Polis, ailenin 36 kilogram Tannerite patlattığını ifade etti. Aile, patlayıcılar için en güvenli bölgenin taş ocağı olacağını düşündüklerini söyledi.

Bölgede oturan insanlar evlerinin sallandığını ve binalarda hasarın meydana geldiğini söyledi.

Taş ocağı yakınlarında yaşayan Sara Taglieri, "Korkunç bir patlama duyduk. Duvardaki fotoğrafları yere düşürdü. Şakaları severim, ama bence bu biraz abartılıydı" dedi. Taglieri'nin eşi de bazı binaların temelinde çatlaklar meydana geldiğini ifade etti.

Polis olayda kimsenin yaralanmadığını ve patlayıcıları alan kişinin teslim olduğunu açıkladı.