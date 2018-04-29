İnsanlar aşk için neleri gözden çıkarıyor?

Japonya'nın prensesi Mako, soylu olmayan biriyle nişanlandığını açıkladı ki bu, Japon kanunlarına göre, kraliyet unvanlarından vazgeçmesi anlamına geliyor.

Pek çoğumuz böyle bir durumla karşılaşmayacağız, ancak çoğu kişi aşk uğruna fedakarlıklar yapıyor.

Anya, Duncan ile Glasgow Üniversitesi'nde tanıştıktan sonra ailesini ve bildiği her şeyi geride bıraktı.

Anya (Duncan ile iletişim kurabilmek için kullandığı takma ad), Glasgow'da çok dindar bir ailede büyüdü.

BBC'ye yaptığı açıklamada "Aşk üzerine kurulmuş bir ilişki benim hayatımda bir seçenek değildi. Ya da ben öyle düşünürdüm" diyor.

Duncan ile tanışmak her şeyi değiştirdi.

"Ne kadar kapana kısılmış olduğumu hiçbir zaman farketmemişim."

Anya evden ayrılmayı ve ilişkisinin peşinden gitmeyi kafasına koymuş.

Anya'nın ailesi ise onu eve geri getirmiş. İlaçla uyuşturulduğunu söylüyor.

Üniversitedeki danışmanının yardımıyla Anya Hollanda'ya kaçmayı başarmış.

Duncan onu havaalanına bırakmış.

"Duncan benden ailemden onun için vazgeçmediğime dair yemin etmemi istedi. Çünkü bu kadar çok acının nedeni olmaya dayanamazdı" diyor.

"Onun için kaçmıyordum ama ister beğensin ister beğenmesin o da işin içindeydi çünkü bana sevgi göstermişti. Aşk özgürlüğe denktir ama ben özgür değildim."

Anya birkaç ay sonra Glasgow'a döndüğünde ailesiyle barışmaya çalıştı.

Abisi Bangladeş'te evleniyordu, ailesi düğüne onun da gelmesini istiyordu.

Anya Bangladeş'e gitti, burada isteği dışında alıkonuldu.

"Sakince beni ve kendilerini öldürmekten bahsettiler."

İngiliz Elçiliği'ne sığındı. Bir daha ailesini görmedi.

"Şimdi bir ilişkiye başlamak için özgürdüm, ama bana her şeye mal oldu."

Anya ailesinden kaçtıktan 5 yıl sonra Duncan ile evlendi.

"Evimiz diyebildiğim ilk yere taşındık. Orada 10 yıl yaşadık ve 3 çocuğumuz oldu. Hâlâ benimle."

Pnicha Kerdphol, varlıklı bir Taylandlı ailede doğdu ve büyüdü.

BBC'ye yaptığı açıklamada "Bangkok'ta büyürken, bana bakacak hizmetçilerim ve şoförlerim vardı" diyor.

"Rahat bir hayatımın olduğunu söylemek makul olur."

Pnicha, Londra'da bir üniversitede yüksek lisans yapmak için 2014 yılında Bangkok'tan ayrıldı. Lee ile de burada tanıştı.

"Lee'nin pozitif enerjisine vurulduğum için Bangkok'tan ayrılıp Londra'da yeni bir hayata başlamaya karar verdim."

Pnicha yetişme tarzını öğrendiklerinde insanların şaşırdığını söylüyor.

"Bu, kırsal kesimden gelen yoksul bir kızın, zengin Batılı bir erkekle evlendiği bir başka hikaye değil. Benim hikayem tamamen farklı."

Pnicha ailesini şaşırtarak, sokak yemekleriyle alakalı bir iş kurdu.

"Bu kadar zahmetli bir işi seçeceğimi asla düşümediler."

Sonunda Pnicha kalbinin sesini dinleyerek doğru karar verdiğini düşünüyor.

Natasha Stubbs, New York'ta gelecek vaat eden bir oyuncuydu. Ancak bir tatil, hayatının farklı bir yöne girmesini sağladı.

1999 yılında Natasha "milenyum kutlamalarından kaçmak için" Dominik Cumhuriyeti'ne gitti.

Ve o zaman 26 yaşında olan Natasha, bir partiye davetsiz misafir olarak girdi ve Fidias ile tanıştı.

Altı ay sonra, Natasha ve Fidias evliydiler. Üç haftanın tamamını birlikte geçirmişlerdi.

Natasha, müzisyen olan Fidias'la "benzer yolları seçmelerinden" bahsediyor.

Fidias Natasha'yla yaşayabilmek için New York'a taşınmayı planlıyor, ancak iki yıl sonra Fidias'ın grubu dağılıyor ve aile işinde çalışmaya karar veriyor.

Natasha seçeneklerini gözden geçiriyor.

BBC'ye yaptığı açıklamada "İşlerin yolunda gidebilmesi için birimizin fedakarlık yapması gerektiğini hissettim" diyor.

Natasha Santo Domingo'ya taşınıyor.

16 yıllık evlilik ve 3 çocuktan sonra Natasha ve Fidias boşanmaya karar veriyor.

Geriye dönüp baktığında, Natasha "neşeli günler" görüyor ama hiçbir zaman birbirlerine uygun olmadıklarını itiraf ediyor.

Ancak 3 çocuğuna "hayran" ve tabii ki pişman değil.

"Bu yüzden burada tek başımayım."

Natasha hayalinin peşinden gitmemesinin pişmanlığını yaşıyor ve Santo Domingo'da kapana kısılmış gibi hissediyor.

"En başından başlama düşüncesi çok bunaltıcı."