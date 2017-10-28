"İnsanlar artık 'tuvalet' bile demiyor, 'lavabo' diyor; onun için memleketin yüzde 9'u kabız oldu"

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 9’unun kabızlık sorunu yaşadığını belirten ve “Kabızlık memleket meselesi oldu” diyen Gastroenterolog Prof. Serhat Bor, her 12 kişiden birinin kronik kabızlık çektiğini söyledi. Bor, sözlerine "Öyle oldu ki kimse artık tuvalet bile demiyor, lavabo diyor. Sanki lavaboya gidiyormuş gibi. Onun için memleketin zaten yüzde 9'u kabız oldu" diye devam etti.

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) tarafından, Abbott'un koşulsuz desteği ile düzenlenen Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programının altıncı durağı Konya oldu. TGD Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, 'Farkında Ol, Geç Kalma!' sloganı ile yapılan projenin amacını şöyle anlattı:

"Proje ile kolon kanseri, reflü, irritabl bağırsak sendromu, ülser, dispepsi, ülseratif kolit, hepatit, siroz, pankreas kanseri ve diğer sindirim sistemi hastalıkları konusunda toplumda farkındalık oluşturulması, potansiyel ve mevcut hastaların hastalıklar konusunda yeterli bilgi seviyesine ulaşmasının sağlanması, hastalıklarda erken teşhisin öneminin vurgulanması, hasta yakınlarının da hastalık süreçlerine dair bilgilendirilmesi ve daha bilinçli olmalarının sağlanması hedefleniyor."

"Kimse tuvalet demiyor, lavabo diyor"

NTV'nin aktardığına göre, Türkiye'de her 12 kişiden birinin kronik kabızlık çektiğini anlatan ve kabızlığın memleket meselesi olduğunu ifade eden Prof. Bor, "Öyle oldu ki kimse artık tuvalet bile demiyor, lavabo diyor. Sanki lavaboya gidiyormuş gibi. Onun için memleketin zaten yüzde 9'u kabız oldu" dedi.

Modern tanı ve tedavi yöntemleri arasında önemli bir yer tutan endoskopik girişimlerin, yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağının rahatsızlıklarında, nedenin ortaya çıkarılması amacıyla yapılan etkin ve güvenilir yöntemler olduğunu kaydeden Prof. Bor, "Bu işlem, hekimin doğru teşhis koymasını ve sağlık sorununun tedavisinin planlanmasını sağlamaktadır. Endoskopinin başarısı ve hastanın endoskopiden rahatsızlık duymaması kimin yaptığına, nerede yapıldığına, nasıl yapıldığına ve deneyimli bir yardımcı ekibinin olup olmamasına göre değişir. Endoskopiyi bu konuda eğitim görmüş olanlar yapmalıdır. Gastroenteroloji uzmanları 3 yıl boyunca endoskopi eğitimi görürler ve bu alanda en iyi eğitilmiş hekimlerdir" şeklinde konuştu.