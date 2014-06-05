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Yaşam

İnsanlar ana dillerini unutur mu?

Dr. Aneta Pavlenko da ikinci dilin içine girdiğinizde ana dili hatırlamakta zorluklar olduğuna işaret ediyor

05 Haziran 2014 16:17

Amerikalı Çavuş Bowe Bergdahl, 5 yıl önce Afganistan’da Taliban tarafından tutuklanana kadar 23 yıl boyunca ana dili İngilizce’yi konuştu.

Fakat esir değişim sonrası serbest kalan Bergdahl’nin konuşma güçlüğü çektiği belirtiliyor. BBC muhabiri Taylor Kate Brown nasıl ana dilin unutulabileceğine cevap aradı.

İngiltere’deki Essex Üniversitesi’nden dilbilim uzmanı Dr Monika Schmid’e göre yıllarca ana dilini duymayan ya da konuşmayan bazı kişiler kolaylıkla ana dillerini tekrar konuşabiliyor.

Fakat bazıları da birkaç yıl konuşmadıktan sonra akıcı konuşma yeteneklerini kaybediyor.

Scnhmid ana dil unutmanın ise çok nadir bir durum olduğunu belirtiyor.

Scnhmid’e göre genellikle karşılaşılan sorun bazı kelimelerin unutulması ya da hatalı dilbilgisi kullanımı.

Bu durumda yaş önemli bir etken.

Dr. Schmid ergenliği geçtikten sonra ana dilin daha da sağlamlaştığını belirtiyor.

Fakat 10 yaşından küçük çocuklar ana dillerini sürdüremeyebiliyor.

Örneğin Güney Koreli doğumlu ve Fransız bir aile tarafından evlat edilen bir çocuk üzerinde yapılan çalışmada çocuğun 30 yaşlarına geldiğinde Fransızca’sının Korece’sinden daha iyi olduğu gözlemlendi.

Philadelphia’daki Temple Üniversitesi’nden Dr. Aneta Pavlenko da ikinci dilin içine girdiğinizde ilk dili hatırlamakta zorluklar olduğuna işaret ediyor.

Pavlevko, ABD’de Rusça dersleri öğretmesine karşın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gittiğinde Rusça konuşulan bir grubun arasında nasıl konuşmaya başladığını unuttuğunu gözlemlediğini söylüyor.

Beyin zararlarının dilin unutulmasında etkisi olduğu bilinir. Ama duygusal bir travmada benzer bir sonucu tetikleyebiliyor.

Dr. Schmid Almanya’daki soykırımdan kaçabilen Yahudileri bu noktada örnek gösteriyor.

Schmid, dillerini unutmaları yaşadıkları travmanın da ötesinde olduğunu söylüyor.

 

BBCTürkçe

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