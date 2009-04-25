İnsanın yüzde 80'i sığır çıktı

300 bilimci altı yıl uğraşıp ineğin gen haritasını çıkardı. Bu sayede en iyi kalite et ve sütün yanı sıra insanın gen haritasına giden yol da açıldı zira genler yüzde 80 özdeş...



25 ülkeden 300 bilim insanının altı yılını alan görev tamamlandı: İneğin gen haritası çıkarıldı. Böylece ABD Tarım Bakanlığı yönetimindeki bilim ekibi, ilk kez insan tarafından yetiştirilen bir memelinin gen haritasını çıkarmış oldu. Bu çalışmanın en iyi kalite sığır eti ve inek sütü üretmeye olanak vermesinin yanı sıra insan gen haritasının çıkarılması çabalarına da yardımcı olması bekleniyor.



Çalışma sonucu evcil sığırın, yaklaşık 22 bin gene sahip olduğu, bu genlerin insan genlerinin yüzde 80’iyle özdeş olduğu ortaya çıktı. 35 milyon dolara mal olan projede uzmanlar tüm dünyada bulunan İngiltere kökenli Hereford ineği soyundan faydalandı. Orta büyüklükteki kestane renkli bu inek türü tüm dünyada yetiştiriliyor.



Genetik hastalıklar önlenir



Araştırmayla ilgili bir açıklama yayımlayan ABD Tarım Bakanı Tom Vilsack, büyükbaş hayvan sanayiinin 94 milyon baştan fazla ve 49 milyar dolarlık nüfusuyla Amerikan tarım sektörü için çok önemli olduğunu belirterek, sığırların gen haritasının çıkarılmasının, havyan sürülerini etkileyen genetik hastalıkları anlamaya, üreticilerin, hayvanlarının sağlığını korumak için antibiyotiğe bağımlılıklarını azaltarak daha sağlıklı et ve süt üretmelerine yardımcı olacağının altını çiziyor. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri Direktörvekili Dr. Raynard Kington da bu gelişmenin insan gen haritası için pencere açtığını söylüyor.



Baylor Tıp Fakültesi’nden Richard Gibbs ise verilerin, ineklerin saldığı sera gazı etkisi yapan gazları azaltma konusunda yaratıcı çözümler sağlayabileceğini umduklarını söylüyor.

