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Yaşam
Deutsche Welle

İnsanın kökenine yolculuk

İngiliz ve Japon bilim insanları, insan kök hücresini en erken konumuna getirmeyi başardı. Amaç, insan gelişiminin başlangıcını araştırmak ve daha etkin tedavi yolları bulmak.

12 Eylül 2014 19:48


Bilim insanları yaptıkları açıklamada, kök hücreyi, embriyonun 7 ila 10 günlük olduğu dönemdeki haline getirmeyi başardıklarını kaydetti.

Yeniden programlanmış hücrelerin embriyo gelişimini, işlerin yanlış gittiğinde ne tür sorunlara ve gelişim bozukluklarına yol açabileceğini anlamada yardımcı olması umut ediliyor.

Cell adlı dergide yayınlanan araştırmanın ortaklarından İngiliz Cambridge Kök Hücre Enstitüsü Direktörü Austin Smith, “Bu hücreler, insan embriyosundaki dokuların oluşumu için gerçek bir başlangıç noktası olabilir” dedi.

Smith ile birlikte çalışan Japon Bilim ve Teknoloji Ajansı'ndan Yasuhiro Takashima, yeniden programlanmış hücrelerin yeni bir araştırma evresinin kapılarını açtığını kaydetti.

Araştırma sonucunda kök hücre aracılığıyla daha etkin tedavi yollarının bulunması hedefleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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JaponCambridge Kök Hücre Enstitüsü Direktörü Austin SmithJapon BilimTeknoloji Ajansı Yasuhiro TakashimaDeutsche Welle Türkçe Reuters/DWBS/ÇA

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