İnsanın kökenine yolculuk



Bilim insanları yaptıkları açıklamada, kök hücreyi, embriyonun 7 ila 10 günlük olduğu dönemdeki haline getirmeyi başardıklarını kaydetti.

Yeniden programlanmış hücrelerin embriyo gelişimini, işlerin yanlış gittiğinde ne tür sorunlara ve gelişim bozukluklarına yol açabileceğini anlamada yardımcı olması umut ediliyor.

Cell adlı dergide yayınlanan araştırmanın ortaklarından İngiliz Cambridge Kök Hücre Enstitüsü Direktörü Austin Smith, “Bu hücreler, insan embriyosundaki dokuların oluşumu için gerçek bir başlangıç noktası olabilir” dedi.

Smith ile birlikte çalışan Japon Bilim ve Teknoloji Ajansı'ndan Yasuhiro Takashima, yeniden programlanmış hücrelerin yeni bir araştırma evresinin kapılarını açtığını kaydetti.

Araştırma sonucunda kök hücre aracılığıyla daha etkin tedavi yollarının bulunması hedefleniyor.