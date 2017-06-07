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Yaşam
Deutsche Welle

İnsanın kökeni Afrika değil mi?

İnsanlığın kökenine ışık tutmak isteyen Bulgar arkeologlar, ilk insanın Doğu Akdeniz'de yaşadığı tezini ıspatlamak için kazı çalışması başlattı.

07 Haziran 2017 01:15

İnsanlığın kökeni Afrika kıtası yerine Doğu Akdeniz bölgesine uzanıyor olabilir.

Bundan 7.2 milyon yıl önce yaşamış olan bir ön insan türüne ait kalıntılar, insanlığın başlangıcıyla ilgili tezi bir kez daha bilim dünyasının gündemine taşıdı.

İnsanın en eski akrabası olduğu düşünülen bu türe ait kalıntılara, Yunanistan ve Bulgaristan'da yürütülen kazılar sırasında ulaşıldı.

'Graecopithecus freybergi' adı verilen ve bundan 7.2 milyon yıl önce yaşamış olan türe ait çene fosili 1944'te Yunanistan'da, diş fosili ise 2009'da Bulgaristan'da bulunmuştu.

Bulgar arkeologlar, bu keşiften dokuz yıl sonra daha fazla bilgiye ulaşmak umuduyla kazı çalışmalarına tekrar başladı.

"İlk insan iklim değişikliğinden Afrika'ya göç etmiş olabilir"

Bulgaristan'ın Doğal Yaşam Müzesi Müdürü Nikolai Spassov, kazı çalışmasından umutlu. Spassov, Bulgar ekibin bulacağı yeni fosillerin insanlığın kökenine ışık tutacağına dikkat çekiyor.

İnsanlığın Doğu Akdeniz'de filizlenmiş olabileceğine dikkat çeken Spassov, ilk insanların iklim değişikliği nedeniyle Afrika'ya göçmüş olabileceğini düşünüyor.

Bulgaristan ve Yunanistan'da izine rastlanan 'Graecopithecus freybergi'nin Afrika'nın zorlu coğrafi koşulları altında güç bir hayat sürdüğü de tahmin ediliyor. Bu türün erkeğinin 40 kilogram, dişisininse 30 kilogram ağırlığında olduğu düşünülüyor.

İnsanoğlunun uzak akrabası olan en eski insan benzeri türün izine Çad'da rastlanmıştı. 6 ila 7 milyon yıllk olduğu tahmin edilen kalıntılar nedeniyle insanlığın kökeninin Afrika olduğu düşünülüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters,ÖA/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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