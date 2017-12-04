"İnsanın insan olması yolunda, Sabahattin Ali büyük bir ışıktır"

Türkiye'nin önde gelen edebiyatçı, müzisyen ve gazetecilerini bir araya getiren Tuhaf Dergi'nin dokuzuncu sayısı Aralık ayında yayımlandı. Okurlarını, kapağında Sabahattin Ali ile karşılayan Tuhaf Dergi'n,n yeni sayısında okurlar Sabahattin Ali’yi Zülfü Livaneli, Nebil Özgentürk, Sunay Akın ve Edip Akbayram’ın kaleminden okuyacak.

‘Sana da öyle gelmiyor mu?’ mottosuyla çıkan derginin dokuzuncu sayısında, açılış yazısını yazar Yekta Kopan kaleme aldı. Yayın hayatına başladığı nisan ayından bu yana kültür sanat dünyasının en çok konuşulan konularından birisi olan Tuhaf Dergi’nin Aralık sayısındaki sürprizleri ise; deniz söyleşileriyle dergiye merhaba diyen deniz tutkunu oyuncu, komedyen ve müzisyen Ata Demirer ve Hollywood’un en önemli karakter oyuncularından Julianne Moore.

Türkiye’nin dünyaca ünlü foto-muhabiri Ara Güler, müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, yazar Selim İleri, gazeteci Nebil Özgentürk, yazar Tarık Tufan, yazar Levent Kazak, fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, yönetmen Tayfun Pirselimoğlu, usta gazeteci Selahattin Duman, Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Ülkü Tamer, dünya edebiyatının önemli isimlerinden İsrailli yazar Etgar Keret ile Arjantinli yazar Alberto Manguel hikâyeleriyle Tuhaf Dergi’de yer alıyorlar.

Tuhaf Dergi yazar kadrosu

Tüm Türkiye’de, gazete ve dergi satan her yerde olan Tuhaf Dergi’nin tam yazar kadrosu ise şöyle: Ara Güler, Zülfü Livaneli, Mazhar Alanson, Ata Demirer, Selim İleri, Julianne Moore Ahmet Ümit, Sunay Akın, Nebil Özgentürk, Hıfzı Topuz, Etgar Keret, Levent Kazak, Murat Belge, Tarık Tufan, Mehmet Güreli, Ebru Ceylan, Tayfun Pirselimoğlu, Gündüz Vassaf, Alberto Manguel, Mehmet Yaşin, Yekta Kopan, Ali Nesin, Mercan Dede, Selahattin Duman, Barış Pirhasan, Edip Akbayram, Ahmet İnam, Mehmet Yaşin, Yiğit Bener, Mehmet Turgut, Müjdat Turan, Ömür İklim Demir, Nando Salva, Fethi Karaduman, Melek Eda Alanson, Nurhak Kaya.