'İnsani Hakları Bildirgesi'nin yazılı olduğu levhalar ve 'güvercin' figürleri söküldü

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı\'nda bulunan İnsan Haklar Anıtı\'ndaki \'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi\' maddelerinin yer aldığı metal levhalar ve barışı temsil eden güvercin figürleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce söküldü.

Merkez Bağlar ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Koşuyolu Parkı\'nda bulunan İnsan Hakları Anıtı\'ndaki \'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi\' maddelerinin yazılı olduğu metal levhalar ve \'barış güvercini\' olarak bilinen figürler, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yerinden söküldü. Sabah saatlerinde parka gelen vatandaşlar, anıtın her iki tarafındaki metal levhalar ile güvercin figürlerinin yerinde olmadığını fark etti.



FOTOĞRAFLI