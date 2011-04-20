İnsani duyarsızlığa 'Guernica' benzetmesi

HÜLYA KARABAĞLI T24/ ANKARA

Uluslararası başarılara imzasını atan ressam Bedri Baykam’ın bıçaklandıktan sonra yüksek sesle yaptığı yardım çağrısına duyarsızlık ve olay yerindeki araçların arkalarına bakmadan kaçmaları ‘bize ne oluyor’ sorularını yeniden gündeme taşıdı.

PİCASSO’NUN ‘GUERNİKA’ TABLOSU

CHP PM Üyesi Muhammed Çakmak T24’e, duyarsızlığı Picasso’nun, ölüm, şiddet, gaddarlık ve çaresizlik temalarını işlediği ünlü ‘Guernica’ tablosuna benzetti. Çakmak, “Picasso, bu tablosunda insanlığını yitirmiş, ruhunu kaybetmiş insanları anlatır. İstanbul’da bir ‘Guernica’ yaşandı” dedi.

CHP’li ilahiyatçı milletvekili adayı İhsan Özkes, “Orada insanlık gözükmüyordu” derken, AKP’nin İstanbul Milletvekili Halide İncekara, “Baykam’ı hastaneye yetiştirmek yerine çekim yapan kameramanı tartışmak lazım”.

Siyaset, acı içinde kıvranan Baykam’la ilgili yaşananları T24’e değerlendirdi:

ACIYI ÇEKECEĞİNE HASTANEYE YETİŞTİRMELİYDİ (Halide İncekara- AKP İstanbul): İnsanlar birbirinden korkuyor. Güvenmiyor. Ben oradaki kameramanın Baykam’ı acı çekerken çekmesine anlam veremedim. Bir taksi çevirip, sanatçıyı yetiştireyim demiyor? Acı çeken, bağıran insanı çekmeye devam ediyor. Çok garip bir durum. Bir insanı böyle çekmek haber değil. Vicdan haber. Elindeki kamerayı bırakıp, Baykam’ı kucaklayıp taksiye bindirmiyor? Bunu sorgulamak gerek. İnsanlar, suç işleyenlerin haklarının masum insanlardan ön planda tutulduğunu düşünüyor.

ORADA İNSANLIK GÖZÜKMÜYORDU: ( CHP’nin ilahiyatçı vekil adayı İhsan Özkes):

Görüntülerden tüylerim diken diken oldu. Bıçaklanmış bir sanatçı, avaz avaz bağırıyor ama arabalarının kapısını kimse açmıyor. Kaçmak isteyen 8 araç gözüme çarptı. Bu insanlığın tabiri caizse tükenişi. İnsanlık gözükmüyordu orada. Öyle bir tablo gerçek tablomuz olamaz. Halkımızın tablosu olamaz.

‘GUERNİKA’ TABLOSUYDU: (CHP PM üyesi Muhammed Çakmak): Bizim tarihimizde, kültürümüzde hiç rastlanmayan bir şey yaşandı. Bir ilk yaşandı. Ölüm ihtimali olan bir insana zulüm uygulandı. Bedri Bey’e kimse arabasının kapısını açmak istemedi. Bu bizim kanımızı donduran mesele. Picasso’nun, ‘Guernica’ tablosunda, insanlığını yitirmiş, paramparça olmuş, ruhunu kaybetmiş insanlar anlatılır. İstanbul’da ‘ Guernica’ tablosu yaşandı. Ruhunu kaybetmiş, makineleşmiş insanlar gördük. Bizim en büyük korkumuz budur. İnsanlığını kaybetmek, yoksulluktan, terörden daha tehlikelidir.

GUERNICA: Pablo Picasso tarafından 1937'de İspanya İç Savaşı sırasında Nazi Almanyası'na ait 28 bombardıman uçağının 26 Nisan 1937'de İspanya'daki Guernica şehrini bombalamasını anlatan, 7,76 m eninde ve 3,49 m yüksekliğinde anıtsal tablo. Saldırı sırasında 250 ila 1.600 kişi hayatını kaybetmiş, çok daha fazla sayıda kişi de yaralanmıştı.

Tabloda, ölüm, şiddet, gaddarlık ve çaresizlik sahneleri, bunların asıl sebebi gösterilmeksizin işlenmiştir. Guernica'da, acı çeken insanlar ve hayvanlar ile kaos içindeki yıkılmış binalar betimlenmiştir.