İnsanı çıldırtan rekor

ABD'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu bir ay içinde cep telefonuyla 14 bin 528 kısa mesaj atınca ülkede günün konusu oldu.



Küçük kız günde 484 ve her iki dakikada bir mesaj atarak bilmeden Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmeyi başardı.



13 yaşındaki kızın babası Greg Hardesty telefon faturasını ilk gördüğünde büyük bir şaşkınlığa kapıltığını ve yanlışlık yapıldığını düşündünü söyledi.



Ancak hesap makinesiyle hesaplayınca ayda 14 binden fazla kısa mesaj yazmanın mümkün olduğunu ve ikna olduğunu belirtti.



Küçük kız cep telefonu şirketinin tarifeli bir paketinden yararlandığı için fazla para ödemek zorunda kalmadı. Ancak eğer normal tarifeyle ödeme yapmış olsaydı 14 bin 528 kısa mesaj için 2 bin 905 dolar ödemek zorunda kalacaktı. Ama 13 yaşındaki kız yine de ceza almaktan kurtulamadı. Akşam yemeğinden sonra artık cep telefonu ailesi tarafından elinden alınıyor.