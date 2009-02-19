İnsanı bilgisayar işlemcisi gibi soğuttular

İnsan vücudunun hastalık sırasında artan ısısını, bilgisayar işlemcilerinin soğutulmasında kullanılan alüminyum alaşımlarla kısa sürede düşüren proje geliştirildi.



İzmir'de üstün yetenekli çocukların eğitim gördüğü Sıdıka Akdemir Bilim Sanat Merkezi'nde geliştirilen bu yöntemle vücut sıcaklığının 1 dakikada 1.2 derece düşürülebildiği, ateşli hastalıklarda, hastaların havale geçirmesinin engellenebileceği bildirildi.



Sıdıka Akdemir Bilim Sanat Merkezi'nde görevli öğretmen olan "Ateş Düşürücü Bant" projesinin koordinatörü Eda Tüven, merkezde eğitim alan 6. sınıf öğrencisi Göksel Mert Çölmez'in geliştirdiği projede, "insan vücudunun hastalık anındaki ateş yükselmelerini en kısa sürede nasıl düşürebiliriz?" sorusundan yola çıkıldığını kaydetti. Güven, bilgisayarlarda işlemcilerinin soğutulmasında kullanılan alüminyum alaşım parçalarının insan vücudunda ateş düşürücü etkisi gösterebileceği fikrinden hareket edildiğini söyledi.



Proje kapsamında alüminyum alaşım parçalarının bir bandana ya da bilekliğe monte edildiğini belirten Tüven, şöyle dedi:



"Bu alüminyum alaşım parçaları sıcaklığı çok kısa sürede düşürebiliyor. Biz de vücut sıcaklığını düşürmek için bu parçaları ısıyı en kolay yayan kılcal damarlarla temas ettirdik, bandana ya da bileklik aracılığı şakak ya da bilekler üzerine tuttuk. Bu parçalar temas ettiği yerde sıcaklığı düşürüyor. Yaptığımız ölçümlerde vücut sıcaklığının bir dakikada 1.2 derece düştüğünü gözlemledik. Vücut sıcaklığının düşürülmesiyle ateşli hastalıklarda hastanın havale geçirmesi engellenebilir. Bu materyal buzdolabında bekleterek tekrar tekrar kullanılabilir. "



Tüven, alüminyum alaşımın çok rahat bulunabildiğini, hurdaya çıkan bilgisayarlardan kolayca elde edilebileceğini ifade etti.



Araştırılması gerekiyor



Dokuz Eylül Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüce, konuya ilişkin açıklamasında, ateşin, enfeksiyon hastalıklarının en önemli bulgusu olduğunu bildirdi.



Hastalıklarda gözlenen ateşin çeşitli yollarla düşürüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Yüce, "Alüminyum alaşımın ateş üzerinde ne şekilde bir etkisi olduğunun araştırılması gerekiyor. Projenin gerçekliği ve alüminyumun ateş düşürücü özelliği hakkında, çeşitli vakalarda denenmesinin ardından kesin konuşulabilir" diye konuştu.

