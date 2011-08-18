-İnsandan geçen bakteri mercanları öldürüyor ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - İnsandan geçen bir bakterinin mercanları öldürdüğü tespit edildi. Sonuçları Plos One dergisinde yayımlanan araştırmada bilim adamları, ilk kez insandan omurgasız bir hayvana bulaşabilen bakteri buldu. Florida'daki Rollins College'de görevli bilim adamları, insanda solunum ve idrar yolu, hatta beyin zarı iltihabına neden olan, özellikle yeni doğan bölümlerinde öldürücü olabilen hastane bakterisi olarak da bilinen Serratia marcescensin kanalizasyon üzerinden denizlere ulaştığını ve mercanları öldürdüğünü saptadı. Key West mercan adalarının doğusundaki Sambo resifinden sağlıklı mercan örnekleri alan bilim adamları, bunlara kanalizasyondan alınan Serratia marcescens bakterisinin yanı sıra escherichia-coli bakterisi enjekte etti. Serratia marcescens bakterisi verilen mercanların dört gün içerisinde hastalandığı, beşinci gün öldüğü görüldü. Altıncı gün mercandan geriye sadece beyaz, kalker iskeletin geriye kaldığı gözlemlendi. Araştırmada yer alan Kathryn Sutherland, "Mercanların ölümüne neden olan bu korkunç hastalığın kaynağının insan olduğunu ispatladık" dedi. Sutherland, bu sonucun iyi tarafının ise bakterinin yayılmasının daha etkin çalışan arıtma tesisleriyle nispeten engellenebileceği olduğunu belirtti. Aslında deniz suyunun da engel oluşturduğunu ifade eden bilim adamları, kan ve diğer vücut sıvılarına nazaran tuz oranı çok daha yüksek olan deniz suyunun normal koşullarda bakterileri öldürdüğünü bildirdi. Bilim adamları, ancak Serratia marcescensin deniz suyuna karşı son derece dirençli olduğunu ve ölmediğini kaydetti.