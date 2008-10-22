'İnsanca yaşatacak emekli aylığı istiyoruz'

Türkiye, gelir dağılımında en kötü ikinci ülke

Almanya’da da fakir-zengin uçurumu büyüyor

Beysülen, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "9 Ekim 2007'de verilen mahkeme kararının sendikalarının kapatılma kararı olmadığını, Anayasa'nın 51. maddesinde "emekliler" kelimesi geçmemiş olması gerekçe gösterilerek emeklilerin sendika kurma hakkının olmadığı şeklinde bir karar olduğunu" savundu. Bu kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürdüklerini ifade eden Beysülen, hukuk mücadelelerinin devam ettiğini belirtti.Küresel mali krize de değinen Beysülen, sermaye kesiminin kriz bahanesine sığınarak emeğe karşı saldırılarını yoğunlaştırdığını öne sürdü.Özellikle metal iş kolunda toplu sözleşme görüşmelerinde esnek üretimi hayata geçirmek isteyen Türkiy Metal Sanayicileri Sendikasının (MESS) krizi bahane göstererek, işçileri ve iş kolu sendikalarını baskı altına almaya çalıştığını ileri süren Beysülen, Emekli-Sen olarak metal iş kolundaki sendikalara mücadelelerinde destek verdiklerini bildirdi.Veli Beysülen, "2009 yılı merkezi yönetim bütçesinin hazırlandığı bugünlerde, hükümeti ortaya çıkan finans krizini bahane etmeden 2009 yılında milyonlarca emeklinin beklentilerine cevap verecek düzenlemeleri yapmaya ve insanca yaşanacak düzeyde emekli aylığı vermeye" çağırdı.Bunun için önümüzdeki günlerde çeşitli eylem ve etkinlikler yapacaklarını belirten Beysülen, "Haklarımızı İstiyoruz" adında bir kampanya başlattıklarını bildirdi.Beysülen, kampanya kapsamında 31 Ekimde Ankara'da Maliye Bakanlığı, il ve ilçelerde ise Sosyal Güvenlik Kurumu yerel birimleri, 12 Kasımda Sağlık Bakanlığı, illerde de İl Sağlık Müdürlükleri, 20 Kasımda AK Parti il binaları önünde basın açıklamaları yapılacağını ve emeklilerin sorunlarına dikkat çekmek için Başbakan'a hitaben bir imza kampanyası başlatacaklarını belirtti.Veysi Beysülen, 24 Kasımda da kampanyada toplanan imzaları vermek üzere sendika genel merkezinden Başbakanlığa yürüyeceklerini sözlerine ekledi.