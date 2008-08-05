İnsana en yakın türün soyu tükeniyor

Dünyadaki 634 maymun türünün yaklaşık yüzde 48’inin yok olma tehdidi altında olduğu bildirildi.



Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (UICN), Uluslararası Primatoloji Derneği’nin Edinbourg’da düzenlenen 22. kongresinde sunduğu araştırmasında, maymunların karşı karşıya kaldığı en önemli tehditler; yangınlar yüzünden yaşam alanlarının tahrip olması, tropikal ormanların yok edilmesi ve avlanmaları olarak gösterildi.

UICN’den, türlerin korunması komisyonundan maymun uzmanları grubu başkanı Russell A. Mittermeier, durumun düşündüklerinden de ciddi boyutlarda olduğuna dair somut verilere sahip olduklarını belirtti.



Asya’daki maymunlar ciddi risk altında



Asya’daki primat türlerinin yüzde 70’inden fazlasının "kritik düzeyde yok olma tehlikesi altında" veya "tehlikede" olduğu belirtildi. Vietnam ve Kamboçya’da maymun türlerinin yaklaşık yüzde 90’ının yok olma tehdidi altında olduğu kabul ediliyor.

Afrika’da “Colobes Bais” cinsi 13 maymun türünden 11’inin "kritik düzeyde yok olma tehlikesi altında" veya "tehlikede" olarak kabul edildiği, primatologların diğer iki türün ise yok olmuş olmasından endişe ettikleri kaydedildi.



Uzmanların, Ruanda, Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yer alan koruma altındaki dağlardaki dağ gorili nüfusunun artışıyla bu türü, "kritik düzeyde yok olma tehlikesi altında" bulunanlar kategorisinden "tehlikede" olarak kabul edilen türler kategorisine yükseltmeyi düşündükleri kaydedildi.

