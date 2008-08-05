T24 LogoT24 Logo
Çevre

İnsana en yakın türün soyu tükeniyor

Dünyadaki 634 maymun türünün yaklaşık yüzde 48’inin yok olma tehdidi altında olduğu bildirildi.

05 Ağustos 2008 03:00

Dünyadaki 634 maymun türünün yaklaşık yüzde 48’inin yok olma tehdidi altında olduğu bildirildi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (UICN), Uluslararası Primatoloji Derneği’nin Edinbourg’da düzenlenen 22. kongresinde sunduğu araştırmasında, maymunların karşı karşıya kaldığı en önemli tehditler; yangınlar yüzünden yaşam alanlarının tahrip olması, tropikal ormanların yok edilmesi ve avlanmaları olarak gösterildi.
UICN’den, türlerin korunması komisyonundan maymun uzmanları grubu başkanı Russell A. Mittermeier, durumun düşündüklerinden de ciddi boyutlarda olduğuna dair somut verilere sahip olduklarını belirtti.

Asya’daki maymunlar ciddi risk altında

Asya’daki primat türlerinin yüzde 70’inden fazlasının "kritik düzeyde yok olma tehlikesi altında" veya "tehlikede" olduğu belirtildi. Vietnam ve Kamboçya’da maymun türlerinin yaklaşık yüzde 90’ının yok olma tehdidi altında olduğu kabul ediliyor.
Afrika’da “Colobes Bais” cinsi 13 maymun türünden 11’inin "kritik düzeyde yok olma tehlikesi altında" veya "tehlikede" olarak kabul edildiği, primatologların diğer iki türün ise yok olmuş olmasından endişe ettikleri kaydedildi.

Uzmanların, Ruanda, Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yer alan koruma altındaki dağlardaki dağ gorili nüfusunun artışıyla bu türü, "kritik düzeyde yok olma tehlikesi altında" bulunanlar kategorisinden "tehlikede" olarak kabul edilen türler kategorisine yükseltmeyi düşündükleri kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24