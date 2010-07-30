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Yaşam

İnsan yüzü görünümlü örümcek

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yüzü insana benzeyen bir örümcek türü bulundu.

30 Temmuz 2010 03:00

T24- Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yüzü insana benzeyen bir örümcek türü bulundu.

Bodrum'un Yokuşbaşı Mahallesi'nde yaşayan Nagihan Kaçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinin bahçesinde yüzü insana benzeyen bir örümcek bulduğunu söyledi.

Bulduğu örümceğin kendisine çok farklı geldiğini belirten Kaçar, şunları anlattı:

"Zehirlidir diye elimle dokunmadım. Hemen kabın içine koydum. Herkes örümceği görmeye geldi. Daha önce böyle bir şey görmedim. Sadece internetten araştırdım. Çin'de yaşayan bir hayvanmış. Türkiye'de daha önce Manisa ve Malatya'da bulunmuş. Türkiye'de üçüncü herhalde bu. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum."

Oğuzhan Kaçar ise örümceği görünce çok şaşırdığını ifade ederek, "Yapı olarak baktığımız zaman insan yüzüne çok benziyor. Örümceği ne yapacağımıza daha
karar vermedik" diye konuştu.

Küçük bir kabın içinde tutulan örümceğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

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