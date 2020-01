İnsan Yönetimi Kongresi Lütfi Kırdar'da yapılacak

İSTANBUL, (DHA) - PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi, 25’inci yılında 2-3 Kasım’da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sararyı\'nda gerçekleşecek. Kongre\'de Charles Ruffolo’dan Ayşe Arman’a kadar pek çok isim yer alacak.

Kongre\'ye katılan isimlerinden biri de UNESCO Gelecek Çalışmaları Programı Başkanı, Futurist Sohail Inayatullah. İklim değişikliğinin sonucu, yapay zekânın ve robotların yükselişi konularında konuşacak olan Inayatullah, “Yapay zekâ hem yapmak istemediğimiz hem de yapmaya devam etmek istediğimiz işleri bizim yerimize yapmayı vaat ediyor. Üçüncüsü kişiler arası (peer-to-peer) etkileşimde yaşanan köklü değişim. Bu aracının olmadığı dünya anlamına geliyor. Kullanıcılar değer yaratabiliyor. Aynı zamanda yeni devasa şirketler doğuyor. Dördüncü değişim çalışmanın doğasında meydana geliyor. Ve en az diğerleri kadar önemli olan son değişim ise mega fabrika modelini tehdit eden ve insanların ihtiyaç duydukları her şeyi evlerinde üretebildikleri bir dünya öngören Maker Devrimi” dedi.

İÇİNİZDEKİ GÜCÜ KEŞFEDİN

DDI-Development Dimensions International Baş Danışmanı Linda Miller, “Kadınlar poşet çay gibidir. Ne kadar güçlü olduklarını ancak onlar sıcak suya girdikten sonra anlayabilirsiniz” Eleanor Roosevelt’e ait bu sözden de alınan ilhamla Kongre’de “İçinizdeki Gücü Keşfedin ve İçinizdeki Lideri Bulun” teması çerçevesinde katılımcılara seslenecek.

BOB MORTON DA KONGREDE

EAPM (Avrupa İnsan Yönetimi Derneği) ve CIPD Enterprises Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Bob Morton da Kongre’de yer alan isimlerden. “Doğru lider seçmek, her seviyede zordur. Lider seçiminde öne çıkan pek çok başarı sırrına, formüllere ya da nasıl yapılır temalı yöntemlere rağmen gerçek dünya, Peter İlkesi’ne uygun örneklerle yani yetkinliklerinin ötesindeki pozisyonlara atanmış liderlerle doludur” diyen Morton, katılımcılara “çalkantılı dönemlerin liderlik yapmaya müsait olup olmadığını” örneklerle anlatmaya hazırlanıyor. Kurduğu The Networking B.V. şirketi ile dünya çapında büyük üne sahip olan Charles Ruffolo da bu yıl PERYON İnsan Yönetimi Kongresi’nde yerini alıyor. NetworKing Platformuyla dünya çapında 20 binin üzerinde profesyoneli birbirine bağlayan Ruffolo katılımcılara network oluşturmanın inceliklerini anlatıyor.

AYŞE ARMAN RENK KATACAK

Kongre bu sene sadece iş dünyasının önemli isimlerine yer vermiyor, medya ve sanat dünyasının sevilen isimlerini de katılımcılarla buluşuyor. 3 Kasım’da düzenlenecek Kalbiyle Konuşanlar Oturumu; Ayşe Arman ve Haluk Levent’i ağırlarken, Kongrenin ilk gününde konuk olacak Ege, “Bir Kariyerde, Bin Yolculuk” sunumuyla izleyicileri bambaşka bir hikâyeye davet ediyor.

ALANINDA UZMAN İSİMLER

İnsan yönetimi alanında fark yaratmış, yüze yakın konuşmacıyı konuk eden Kongre, PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı ve STFA Holding Strateji ve İnsan Kaynakları Başkanı Berna Öztınaz, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Pegasus Havayolları CEO’su Mehmet Nane, Sandoz Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Başkanı Altan Demirdere, Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, Egon Zehnder Yönetici Ortağı Murat Yeşildere, Turkcell Grup İK Planlama & Proje Yönetimi Müdürü Feride Düzduran Gündüz, Betek Boya ve Kimya San. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Akpınar gibi daha pek çok değerli ismi sahnesinde misafir edecek.

