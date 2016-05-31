İnsan yaşamına ara veren 'keçi adam'ın kitabı çıktı

İsviçre'de geçen yıl Eylül ayında altı gün 'keçi' olarak yaşamaya karar veren Thomas Thwaites, keçilik yaşamını anlattığı 'Keçi Adam: İnsan yaşamıma verdiğim ara' kitabıyla yeniden gündeme geldi.

Sputnik’in haberine göre, İngiltere'nin başkenti Londra'daki işsiz ve stres dolu yaşamından sıkılmasının ardından 'keçi olup' protez keçi bacakları ve sahte keçi midesiyle İsviçre'nin dağlarında otlayan 35 yaşındaki Thomas Thwaites, Daily Mail'e konuştu.

Thwaites, "Bir gün bir arkadaşımın köpeğiyle sokakta yürüyüş yapıyordum ve o bana hayatından çok mutlu göründü, bir derdi yoktu. Bir günlüğüne onun gibi olmak çok güzel olurmuş gibi geldi" dedi.

Köpek olmaktan et sevmediği için vazgeçen Thwaites, bir üniversite ve Manchester’daki bir klinik tarafından tasarlanan keçi bacaklarıyla İsviçre’nin Wolfenschiessen köyündeki bir çobanın sürüsüne katılmıştı. Thwaites, bu arada Aberystwyth Üniversitesi’nden uzmanlarla geliştirdiği ve göğsünün üstüne yerleştirdiği sahte keçi midesiyle de keçiler gibi otlamıştı.

Bir süre sahte kesesine tükürdüğü otların içecek haline gelen kısımlarıyla beslenen ve tepelerde gezinen Thwaites, daha sonra keçilerin hayatlarının da çok kolay olmadığı sonucuna vardığını söyledi.

Thwaites, "Bir keçi olarak çok çile çektim, zira çıktığım yamaçlarda üzerlerinde olduğum taşlar sürekli düşüyordu ve ot yemem gerekiyordu. Fakat çok önemli bir şey öğrendim. Onların da hayatları zormuş ve var olmak için savaşmaları gerekiyormuş. Her gün çok çetindi" dedi.

Ayrıca keçilerin insanlardan daha iyi olduğunu, hayatı insanlardan daha dolu yaşadığını belirten Thwaites, “Keçiler hayat konusunda biraz daha rahat olmamız gerektiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.