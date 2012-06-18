İnsan vücudunda 10 bin tür mikro canlı bulundu

Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü önderliğindeki uzmanlar grubu, 242 gönüllüden topladıkları doku örnekleri inceleyip insanın vücudundaki mikro canlıların cinslerini ve bulundukları yerleri çıkardı. Buna göre sağlıklı bir insan vücudunda büyük bölümü faydalı bakteriler olmak 10 bin tür mikro canlı var.

Bu türlerden 4 bini bağırsaklarda barınıyor, yiyeceklerin sindirimi, vitamin üretimi, ateş düşürücü bileşiklerin üretimi gibi görevler üsleniyor.

Buna karşılık vajinalar 300 türle en az mikro canlının bulunduğu bölge. Hatta hamilelik sırasında, bebeğin geçeceği bölge temizlendiği için bu bölgedeki mikro canlı sayısı daha da azalıyor. Tüm vücuttaki mikro canlı sayısı ise insanların hücre sayısının 10 katına kadar çıkıyor. Amerikalı uzmanlar bu verilerin mikrobiyal hastalıkların anlaşılması ve tedavisinde ilerlemelerin önünü açacağını kaydetti.