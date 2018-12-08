İnsan Vakfı'nın, "Mescitsiz okul kalmasın" projesine MEB'den onay

İnsan Vakfı, 2016 yılında “Mescitsiz Okul Kalmasın” projesi başlattı. Proje, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylandı. Vakıf Genel Sekreteri Metin Baksi “İlk etapta 90 okula mescit yapacağız” dedi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre İnsan ve Medeniyet Hareketi'ne bağlı çalışan İnsan Vakfı'nın (İV) başlattığı “Mescitsiz Okul Kalmasın” projesine vize çıktı. Vakıf'ın başvurusu MEB tarafından onaylandı ve MEB projeye sponsor oldu. Projenin tanıtımı da billboardlara asılan afişlerle duyuruldu. Vakıf Genel Sekreteri Metin Baksi SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Projemiz, MEB tarafından onaylandı ve valiliklere yazı yazıldı. İlk etapta 90 kadar okula mescit yapacağız. Projeye 2016'da başladık ama bu yıl resmi olarak MEB'ten onay aldık. Bugüne kadar 15 kadar okula mescit yaptık, 90 başvuru daha var. Bu yıl 40 tanesini yapacağız. Mescidi olan okullarda din dersleri de mescitte ve minder üzerinde verilebilecek.”

Vakıf, Akıncılar'ın devamı

İlk etapta mescit yapılacak 40 okul arasında İstanbul Alibeyköy Kılıçarslan İmam Hatip Ortaokulu, Ataköy 9 Kısım Atatürk Ortaokulu, Bakırköy Hamdi Akverdi İlkokulu, Gaziosmanpaşa Prof. Gazi Yaşargil İHO, Kadıköy İkbaliye Ortaokulu, Seyrantepe Atatürk İlkokulu, Pendik Anadolu Lisesi, Şehit Ömer Halisdemir Uygulama Merkezi, Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İHL de bulunuyor. İnsan Vakfı'nın bağlı olduğu İnsan ve Medeniyet Hareketi'nin kökleri kendi internet sitelerinde şöyle anlatılmış:

“70'li yıllarda Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve Akıncılar Derneği etrafında bir araya gelen o yıllardaki üniversite gençliğidir. 1970'li yıllarda MTTB ve devamında Akıncılar Derneği, 1980 sonrası üniversitelerde Müslüman Gençlik ve günümüzde İnsan ve Medeniyet Hareketi olarak varlığını sürdüren birlikteliğimiz 40 yıllık bir geçmişe sahiptir.”