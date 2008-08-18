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Yaşam

İnsan tacirlerine darbe

Ankara ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 11 kişiden 8'i tutuklandı

18 Ağustos 2008 03:00

Ankara ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen şebekeyi takibe aldı.
Zanlıların sahte pasaport düzenleyerek yabancı uyruklu kişileri para karşılığında Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gönderdikleri belirlendi. Ankara'da da şebekeyle iş birliği yapan kişiler tespit edildi.
Çankırı ve Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlenen "Umut-18" adı verilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çeşitli belge ve dokümanlar ile sahte pasaport yapımında kullanıldığı ileri sürülen malzemeler ele geçirildi. Zanlılar, emniyette sorgulandıktan sonra, "insan kaçakçılığı ve insan ticareti yapma, sahte pasaport düzenleme ve bu eylemler için örgüt kurma" suçlamasıyla Çankırı'da nöbetçi
mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan A.T, U.A, M.K, S.A, L.B, S.Ü, M.F.E. ve M.Z. tutuklandı.
Diğer 3 kişi, serbest bırakıldı. 

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