İnsan tacirleri göçmenleri denize atıyor

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de insan kaçakçılarının son iki günde en az iki defa yüzlerce göçmeni açık denizde suya atıp olay yerinden kaçtıklarını açıkladı. Perşembe günü meydana gelen ikinci olayda yaklaşık 180 kişinin suya atlamaya zorlandığı bildirildi. Uluslararası Göç Örgütü, bunlardan 5'nin cesedine ulaşıldığını ve 50'sinin de kayıp olduğu açıkladı.

Uluslararası Göç Örgütü yetkilileri, çarşamba günü yaşanan olayda ise sahil güvenlik ekipleri tarafından fark edilen insan kaçakçılarının 120 kişiyi suya atlamaya zorladıklarını belirtti. Bunlardan 50'sinin boğularak can verdiği bildirildi.

IOM: Suçüstü yakalanmamak için göçmenleri atıyorlar

Olay, Uluslararası Göç Örgütü çalışanlarının Yemen sahillerindeki devriyesi esnasında Şebve kıyılarında sığ açılmış çukarların içinde 29 kişinin cesedini keşfetmesi ile ortaya çıktı. Yardım örgütü çalışanları, çarşamba günü hayatta kalmayı başaranların ölenleri hızlıca defnetmeye çalıştıklarını belirtti. Genç Afrikalıları suya atan insan kaçakçısının ise sığınmacıları kendi kaderine terk edip daha fazla mülteci toplamak amacıyla Somali'ye doğru kaçtığı aktarıldı.

İnsan kaçakçılarının suçüstü yakalanmamak için sığınmacıları tekneden suya attıkları tahmin ediliyor. "Bu belki yeni bir trendin başalngıcıdır" diye konuşan IOM Sözcüsü Olivia Headon, "İnsan kaçakçıları durumun kendileri için tehlikeli olabileceğini ve üstlerine ateş edilebileceğini biliyorlar. O nedenle göçmenleri bırakıp yenilerini almak üzere kaçıyorlar" dedi.

Headon, ülkesindeki kuraklıktan kaçan Somali ve Etiyopyalı birçok kişinin ise yetersiz beslendikleri için kıyıya yüzecek güçten yoksun olduklarını aktardı.

Yaş ortalaması 16

Çarşamba günü suya atılan sığınmacıların yaş ortalamasının 16 olduğu açıklandı. IOM verilerine göre Afrika Boynuzu olarak da bilinen kıtanın kuzeydoğusundaki yarımadadaki Somali, Etiyopya ve Eritre'den kaçan Kızıl Deniz üzerinden Aden Körfezi'ne geçen göçmenlerin çoğu reşit değil.

IOM misyounun Yemen Sorumlusu Laurent de Boeck, yaşananları "şok edici biçimde insanlık dışı" olarak nitelendirdi. "Bu rotadaki sığınmacıların acıları çok büyük" diye konuşan de Boeck, 2017 yılında bu rotada ölenlerin sayısının 103 kişiye ulaştığını söyledi. De Boeck, "Çok fazla sayıda genç Afrikalı kendisine daha iyi bir gelecek adına yanlış umutlar vaat eden insan kaçakçılarının eline düşüyor" dedi.

Yemen'de 2014 yılında patlak veren iç savaş devam etse de yılın başından bu yana Afrika Boynuzu'ndan Yemen'e geçenlerin sayısı yaklaşık 55 bini buldu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre bu rakam geçen yıl 117 bin dolayındaydı.

Neden Yemen'e kaçıyorlar?

Arap Yarımadası'ndaki en yoksul ülkelerden olan Yemen'de 2014 yılından bu yana Sünni hükümet birlikleri, İran tarafından desteklenen ve eski devlet başkanına bağlı olan Şii Husi milislerle çatışıyor. Sünni yönetime destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise 2015 yılının mart ayından bu yana ülkede Husi hedeflerine hava saldırıları düzenliyor.

Sivil halkın büyük zarar gördüğü savaşta, BM verilerine göre 2015'in mart ayından bu yana 4 bin kişi öldü, 7 binden fazla kişi de yaralandı. Milyonlarca Yemenli kendi ülkesindeki şiddetten kaçmaya çalışıyor. Yardım örgütü Oxfam'ın verilerine göre ülkede yaklaşık 19 milyon kişi insani yardıma muhtaç. Halkın yarısından fazlası beslenmek için yeterli gıda maddesi bulamıyor. Su kaynaklarının kirliliği nedeni ile kolera salgını büyük bir hızla yayılıyor.

Ancak sınırlardaki güvenlik kontollerinin yetersizliği nedeni ile Yemen sığınmacılar tarafından birçok refah sahibi Körfez ülkesine geçiş için transit ülke olarak görülüyor.

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Reuters/AFP/ BD/HS