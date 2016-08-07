İnsan sütü ve zebra sütü neden birbirine benziyor?

Antropolog Katie Hinde ve Lauren Milligan, bileşimi itibariyle insan sütüne en yakın sütün zebra sütü olduğunu öne sürdü. Buna göre ikisinde de su oranı oldukça fazla ve enerjinin büyük kısmı yağdan değil, laktozdan kaynaklanıyor.

ajanimo.com'da yer alan habere göre, dünya çapında insan sütü hariç her yıl 700 milyon ton süt üretiliyor. Her hayvanın ihtiyacı farklı ve değişik ortamlarda yaşadığı için sütü de farklı oluyor. Aslında tüm sütler genellikle aynı şeyleri içeriyor, ama oranları farklılık gösteriyor.

Örneğin balonlu foklar soğuk denizlerde yaşadıklarından sütleri yüzde 61 yağ, yüzde 5 protein ve yüzde 1 süt şekeri içeriyor. Anne fokların dört gün boyunca her gün yedi kilo yağlı süt ürettiği biliniyor. Ancak otla beslenen kara hayvanlarının bu kadar kısa sürede enerji transfer etmesi gerekmediğinden, yavaş yavaş ama daha uzun süre emziriyorlar. Siyah gergedanların sütünde sadece yüzde 0,2, goril sütünde yüzde 1,5 yağ var.

İnsan sütü zebranınkine benziyor ancak benzerlik nedenleri farklı

İnsan sütü ise bu iki aşırı örneğin arasında yer alıyor. İnsan yavrusu doğduktan sonra uzun süre bakıma ihtiyaç duyduğundan, insan sütü fazla yağlı değil. Aksi halde yavrularına uzun süre bakan annelerin kendi enerjisi kalmazdı. İnsan sütünün bileşiminde yüzde 4 yağ, yüzde 1,3 protein, yüzde 7,2 laktoz var; kalan yüzde 90’a yakını sudan ibaret.

Homo sapiens insanın tür olarak zebralardan ayrılıp farklı bir evrim sürecine girmesinin 95 milyon yıl öncesine dayandığı biliniyor.

Zebralarsa kurak bölgelerde evrim sürecini tamamladıkları ve zebra yavruları su oranı yüksek bir sütle beslenip terleme yoluyla serinleme becerisi kazanması nedeniyle böyle evrimleşti. Yani insan sütüyle çok benzese de nedenleri aynı değil.