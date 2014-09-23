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Yaşam

İnsan ömrü 100 yıl ortalamasına ulaşırsa dünyayı hangi sorunlar bekliyor?

Atlantic dergisinin yaptığı araştırmaya göre, insan ömrünün uzaması sağlıktan, siyasete kadar birçok konuyu olumsuz etkileyecek

23 Eylül 2014 12:01

Uzmanlara göre 2050 yılında insanlar 88 yıl, 2100 yılında ise 100 yıl yaşayacak. Gençler politikadan iyice soğuyacak, sağlık harcamaları tavan yapacak...

ABD’de yayımlanan Atlantic dergisi, herkesin 100 yaşına kadar yaşayacağı bir dünyayı bekleyen olumlu ve olumsuz gelişmeleri masaya yatırdı.

20’nci yüzyılın başında ABD’deki ortalama yaşam süresi sadece 47 yıldı, bugün ise ortalama 79 yıl olarak hesaplanıyor.

1840’tan beri her yıl insanoğlunun ömrüne üç ay ekliyor. Uzmanlar buradan hareketle 2050 yılında insanların 88 yıl, 2100 yılında ise 100 yıl yaşayacağını ortaya koydu.

Gelişen tıp sayesinde uzayan yaşam süresinin toplumun yapısı açısından ise riskleri bulunuyor.

 

Yöneticiler iyice yaşlanacak

 

Uzmanlara danışan dergi yaşam süresinin uzamasının gençlerin politikadan soğumasına sebep olacağını öne sürdü. Buna göre politikada üst düzey görevlerde bulunan yaşlıların sayısı gittikçe artacak. Bu da gençlerin politikadan uzak kalmalarına sebep olacak.

Yaşam süresinin artmasıyla bakıma muhtaç olacak yaşlıların sayısındaki doğru orantılı artış da sağlıkla ilgili vergilere yansıyacak. Sağlık harcamaları tavan yapacak.

Yaşam süresinin artışındaki iyi bölüm ise tıbbın yaşlanma nedeniyle ortaya çıkan Alzheimer gibi hastalıklara çözüm bulmasıyla ortaya çıkacak. Hem uzun hem de sağlıklı bir yaşam iş gücünün de artmasını sağlayacak.

Ayrıca bilim insanları sıcak iklimlerde bulunanların soğuk iklimlerdekilere göre daha uzun yaşadığına dikkat çekiyor. Küresel ısınma nedeniyle dünyanın gittikçe ısınması yaşam süresinin artacağına dair işaret olarak görülüyor.

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