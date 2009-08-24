İnsan kulaklı civciv öldü

Ağrı'da kulakları insan kulağına benzeyen ve görenleri hayrete düşüren civciv öldü. Civcivin sahibi Orhan Şahin, civcivin, onu görmeye gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisinden dolayı öldüğünü iddia etti.

Ağrı'nın Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde geçtiğimiz ay dünyaya gelen insan kulaklı civciv, basında çıkan haberlerin ardından ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçilerin yoğun ilgisi nedeniyle hastalanan civcivi veterinere götüren Şahin, "O ailemizin maskotu haline gelmişti. Hepimiz çok seviyorduk. Her gün birçok insan civcivi görmek için evimize geliyordu. Zannedersem gösterilen yoğun ilgi ve herkesin civcivi eline alması hastalanmasına ve ölmesine neden oldu" dedi.