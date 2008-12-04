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Sağlık

İnsan korkunun kokusunu alabiliyor

İnsanlar da tıpkı bazı hayvanlar gibi korkunun kokusunu alabiliyor.

04 Aralık 2008 02:00

Amerikan Savunma Bakanlığı’nca desteklenen projeye göre, insanlar da tıpkı bazı hayvanlar gibi korkunun kokusunu alabiliyor. Tabii bunun farkında olmadan.

ABD’de yapılan araştırma için bir çeşit paraşüt sporu olan skydiving yapanların koltuk altı salgıları incelenmiş. Sporcuların korkuyu net hissettikleri ilk atlayışlarında, koltuk altlarına teri emen bezler yerleştirilmiş.

Guardian’daki bu haberde, ABD’de yapılan bir araştırmanın sonuçları aktarılıyor.

Daha sonra aynı sporculardan koşu bandına çıkmaları istenmiş ve yine ter örnekleri alınmış. Bu iki bez deneklere koklatılmış ve denekler beyin faaliyetlerini ölçen cihazlara bağlanmış. Tabii deneklere, deneyden söz edilmemiş.

Sonuçta denekler iki ter kokusu arasında bir fark görememiş. Ancak cihazlar, skydiving sırasında alınan ter örneklerini kokladıklarında, deneklerin beyninde korkuyu kontrol eden bölgede faaliyetin birden bire arttığını saptamış.

Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından finanse edildiği için, araştırmanın amacının askerlerin korku duymasını engelleyecek yollar arama olduğu spekülasyonları olsa da Pentagon bunu yalanladı...

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