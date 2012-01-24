İnsan kemiği arayan işçiler iş bıraktı

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Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale’de, bir dönem "ceza ve tevkifevi" olarak kullanılan yapının yanındaki çevre düzenleme çalışmaları sırasında, insan kemikleri bulunması üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aldığı bilgiye göre, özel yetkili savcı nezaretinde bölgede, sabah başlayan kazılara İl Özel İdare Müdürlüğü’nce görevlendirilen personelin, büyük bir kısmının sağlık sorunları nedeniyle ’ağır iş’ yapamayacakları gerekçe göstermesi üzerine ara verildi.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine, Diyarbakır Valiliği’ne yazı yazarak, kazılarda görev alacak yeni personel talebinde bulundu.Kazılara, yarın yeniden başlanacağı bildirildi.