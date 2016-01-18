İnsan kaçakçısına 'ibret olsun' diye hayatını kaybeden çocukların cansız bedeni izlettirildi

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, geçen perşembe günü Sisam Adası açıklarında yakaladıkları Özcan A. isimli insan kaçakçısına diz çöktürüp, kullandığı teknede bulunan ve boğularak hayatını kaybeden üç çocuğun cansız bedenini ‘ibret olsun’ diye uzun süre izletti. Gördüğü manzara karşısında dayanamayan insan kaçakçısı hıçkırarak ağladı.

Hürriyet Gazetesi Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki'nin haberine göre; Özcan A., Sisam Adası’na götürmek üzere altısı çocuk 23 mülteci ile Ege Denizi’ne açıldı. Tekne, Sisam açıklarında alabora oldu. Mültecilerden 20’si ve kaçakçı, sivil toplum örgütü MOAS tarafından kurtarılırken, denizden ikisi dört yaşında, biri iki yaşında üç erkek çocuğun cansız bedenleri çıkarıldı.

MOAS'a ait kurtarma gemisi Sisam Limanı’na yanaştıktan sonra gemiye binen Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, elleri kelepçeli kaçakçıyı üç bebeğin cesetlerinin bulunduğu yere götürdü. Özcan A’ya, siyah poşetler içindeki üç çocuğun tabutlara yerleştirilmesi zorla izletildi.

Savcılığa sevk edildi

Kurtarılan mülteciler arasında bulunan bir babanın, ölen çoğunun cesedini teşhis etmesi sırasında; gördüğü manzaraya dayanamayan Özcan A, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.

MOAS sivil toplum örgütüne ait gemide bulunan “Sky News” televizyonu muhabiri de yaşananları saniye saniye görüntüledi. Türk kaçakçı; mülteci nakletmek, kazaya sebep olmak ve cinayet suçlamarıyla Sisam Savcılığı’na sevk edildi.