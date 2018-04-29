İnsan kaçakçılığından suçlu bulunan eski Taylandlı generale 27 yıl hapis cezası

Tayland'da eski general Manas Kongpan, Bangladeşlileri ve Arakan Müslümanlarını yasa dışı yollarla kaçırmak suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu. Kongpan, 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bugüne kadar Tayland'da yargılanan en üst düzey askeri yetkili olan Kongpan, davada suçlu bulunan 60'tan fazla kişi arasında bulunuyor.

Yargılanan bir diğer üst düzey yetkili de 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent Bangkok'ta görülen ve 100'den fazla kişinin hakim önüne çıkarıldığı dava, çok sayıda üst düzey ismin yargılanmasından dolayı Tayland için bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Sanıklara insan kaçakçılığı, kaçırma, cinayet ve tecavüz suçlamaları yöneltiliyordu.

Manas Kongpan, Tayland hükümetinin ülkeden geçen insan kaçakçılığı rotasını kapatmak amacıyla düzenlediği operasyon kapsamında Haziran 2015'te tutuklanmıştı.

Birleşmiş Milletler'e göre Myanmar'da etnik temizliğe maruz kalan Arakan Müslümanları, uzun yıllardır kaçakçılara ödeme yapıp buradan uzaklaşmaya çalışıyorlar.

Myanmar'dan yasa dışı yollardan kaçmak için kullanılan rotalardan birisi de Tayland üzerinden geçiyor.

Kongpan'ın askeri yönetim altında bulunan Tayland'da insan kaçakçılığı suçlamasıyla hüküm giyen ilk ordu mensubu olduğu belirtiliyor.

2015 yılında, binlerce mülteci, Tayland'ın güneyinden Malezya ve diğer ülkelere geçiş yapmak isterken denizin ortasında mahsur kalmıştı.

Yaşanan mülteci krizi, uluslararası kamuoyunun Tayland üzerinde kaçakçılık şebekeleriyle mücadele baskısını artırmasıyla daha da derinleşmişti.

Üzerindeki baskının artmasıyla birlikte kaçakçılık şebekeleri de mültecileri denizin ortasında ya da kapalı sınır bölgelerinde ölüme terk etmeye başlamıştı.