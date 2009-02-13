İnsan kaçakçılarının çoğu kadın!

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Bürosu'nun araştırmasına göre, 155 ülkenin 3'te 1'inde insan kaçakçılarının çoğunu kadınlar oluşturuyor.



Doğu Avrupa ve Orta Asya'da insan kaçakçılığından mahkum olanların yüzde 60'ını kadınlar oluşturuyor.



Uyuşturucu ve Suç Bürosu Başkanı Antonio Maria Costa, "Kadınlar kadınlara karşı suç işliyor ve çoğu durumda kurbanlar daha sonra bu suçu işleyenlere dönüşüyor. Bu işin kadın yöneticileri haline geliyor ve para kazanıyorlar. Tıpkı uyuşturucu kaçakçılığında olduğu gibi" dedi.



Araştırma kapsamındaki ülkelerin çoğunda seks ticareti ve zorla çalıştırma gibi "modern köleliğin" bir çeşidi mevcut.



Rapor büyük ölçüde, Eylül 2007 ile Temmuz 2008 arasında insan kaçakçılığından verilen mahkumiyetlere dayanılarak hazırlandı.



Bu dönemde 22 bin 500 kurbanın kurtarıldığı belirtildi. Her 5 vakadan 4'ünün cinsel sömürü, kalanların çoğunun da zorla çalıştırma durumunu kapsadığı bildirildi.



Raporda her 5 ülkeden ikisinde söz konusu dönemde bu suçlarla ilgili tek bir mahkumiyet kararı alınmadığına dikkat çekildi. Costa, "Bu ülkeler ya bu sorun söz konusu olduğunda kör ya da meseleyle mücadele konusunda yeterli imkanlara sahip değil" dedi.



‘Bu sadece canavarın kuyruğu’



Costa, küresel mali kriz derinleştikçe kurbanların sayısının da arttığına dikkati çekti.



"Sadece canavarın kuyruğunu görebiliyoruz" diyen Costa, "Ne kadar yüzbinlerce kurban çalışma şartları kötü işyerlerinde, tarlalarda, madenlerde, fabrikalarda çalışıyor veya ev işleri hizmetinde tutsak? Bunların sayıları kesinlikle ekonomik krizle birlikte artacak" diye konuştu.



Kurbanların yüzde 20'si çocuk



Rapor, dünya çapında kurbanların yüzde 20'sini çocukların oluşturduğunu da gösterdi.

