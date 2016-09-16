İnsan kaçakçılarından damping; Yunan adalarına geçen mülteci sayısı artıyor!

AB ile anlaşma sonrası neredeyse sıfıra inen Türkiye'den Yunan adalarına geçen mülteci sayısı, son bir aydır yine tırmanışa geçti. İnsan kaçakçılarının fiyatları neredeyse 4’te 1’e indirdiği belirtildi. Kaçakçıların "AB ile Türkiye arasındaki anlaşma bozuluyor" diyerek de daha fazla mülteciyi Yunan adalarına çekmeye çalıştıkları aktarıldı.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye, 20 Mart 2016 sonrasında Yunanistan’a Türkiye’den geçiş yapan mültecilerin iadesi konusunda anlaştı. Bu anlaşma günlük binlerce olan kaçak geçiş sayısını 50’lere hatta bazı günler sıfıra kadar düşürdü. Bu süreçte ‘yolcu’ tabir ettikleri kaçak göçmen ve mülteci çoğunluğu bulamayan insan kaçakçıları da tarifelerde büyük indirim yaptı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçen yıl bu dönemlerde 1000-1500 dolar olan kişi başı insan kaçakçılığı tarifesi, anlaşmanın hemen öncesinde 450-500, anlaşma sonrası ise 250 dolara kadar düştü.

AB’nin Türkiye’ye verdiği vize serbestisi gibi bazı sözler henüz tam olarak gerçekleşmeyince, bu belirsizlik de kaçışlarda hareketlenme yarattı. Bundan faydalanan insan kaçakçılarının, “Anlaşma bozulacak” ifadeleriyle mülteci sayısını arttırmaya çalıştıkları belirtildi. Fiyat düşüşü ve bu söylentiyle de hem Yunan hemTürk verilerinde, mülteci geçişinde dikkat çeken artış görüldü.Yunan makamlarından alınan bilgiye göre, 1 Eylül’den 12 Eylül sabahına kadar Türkiye’den Yunan adalarına gelen mülteci sayısı yükseldi. Adalara göre geçişler istatistiklere de Midilli 427, Sakız 375, Samos 158 kişi olarak yansıdı. 12 günde toplam 960 mültecinin kaçak geçiş yaptığı resmi kayıtlara geçti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) kayıtlarına göre ise, Türkiye’den Yunan adalarına Eylül’ün ilk 12 gününde 1458 mülteci ve göçmen giriş yaptı. Yine UNHCR rakamlarına göre eylül ortalaması günlük 122 girişte seyrederken ağustosta 111’di.

10 günde 1000 mülteci

Mart sonrasında aylara göre bakıldığında mayısta 1721, haziranda 1554, temmuzda 1920 geçiş oldu. Kaçak geçişlerin ağustos ayının toplamında 3 bin 447’e yükseldiği görüldü. Kısacası geçişler neredeyse 3-4 kata ulaştı. 29 Ağustos ise bir günde 450 göçmen ve mültecinin Türk sularından Yunan adalarına giriş yapmasıyla anlaşma sonrası en yüksek geçiş günü olarak istatistiklere yansıdı. Bu istatistiklerin yanı sıra Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın adalara geçemeden yakaladığı kaçak göçmen ve mülteci sayısı ise mayısta bin 109, haziranda 538, temmuzda 881, ağustosta bin 604’ken, eylül ayının 9’una kadar 948 olarak kayıtlara geçti.

Komşuda sığınmacı sayısı 60 bini aştı

Yunanİstan Sığınmacı Krizini Yürütme Teşkilatı, ülkede mahsur kalan sığınmacı-göçmen sayısının hükümet tarafından baraj olarak belirlenen 60 bin kişiyi aştığını açıkladı. Teşkilat uzmanları, bu psikolojik sınırın aşılması durumunda sığınmacı-göçmen ihtiyaçlarının karşılanamayacağını kabul eden hükümet mensuplarının durumunun gitgide zorlaşacağını tekrarladı.

Hangi adada ne kadar?

Midilli'ye çıkan son 183 sığınmacıyla Yunanistan'da bulunan sığınmacı-göçmen sayısı 60 bin 42'ye çıktı. Durum Doğu Ege adalarında, özellikle Midilli ve Sakız'da dramatik boyutlar almış durumda. Yapılan açıklamaya göre Midilli'de göçmen ağırlama kamplarında kapasitenin üstünde 2 bin 160 kişi, Sakız'da ise kapasitenin üç mislinde sığınmacı bulunmakta. Yunanistan'ın farklı bölgelerine dağıtılan ve sayıları bilinen sığınmacı-göçmenlerin yanı sıra 7 bin 850 civarında sığınmacının da resmî ağırlama kamplarının dışında yaşadığı tahmin ediliyor.

UNHCR kayıtlarına göre göçmen ve mültecilerin Türkiye’den Yunan adalarına geçişleri:

29 Ağustos: 462

30 Ağustos: 102

31 Ağustos: 56

1 Eylül: 215

2 Eylül: 43

3 Eylül: 64

4 Eylül: 110

5 Eylül: 133

6 Eylül: 144

7 Eylül: 104

8-Eylül: 173

9 Eylül: 32

10 Eylül: 164

11 Eylül: 93

12 Eylül: 183

Çavuşoğlu'nun açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu en son yaptığı değerlendirmede, Ege’deki işbirliğinin karşılıklı taahhütler üzerinden sağlandığına dikkati çekerek, “Şimdi AB’den sözlerini yerine getirmesini bekliyoruz. AB, Türk vatandaşlarına vize serbestisi, Türkiye’deki Suriyelilere mali yardım gibi taahhütlerde bulundu. Ege’deki düzensiz göçün kontrol altında olması gerçeğine rağmen, AB’nin sözlerini yerine getirmekte istekli olduğunu görmüyoruz. AB yükümlülüklerini yerine getirmezken, Türkiye tek başına AB’ye yönelik düzensiz göçü durdurmaya devam edemez. En geç Ekim 2016’ya kadar Türk vatandaşları için vize serbestisini bekliyoruz” açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın hemen öncesinde ve sonrasında hareketlenme arttı.