İnsan kaçakçılarına darbe

İZMİR'in Menderes ilçesi Gümüldür ve Ahmetbeyli Mahalleri'nde yasadışı yollardan mültecilerin zodiyak botlarla Yunanistan'a kaçmasını organize eden 9 kişi yakalandı. Polis takibinden kurtulmak için telefon görüşmelerinde kaçakları `paket' olarak adlandıran zanlılardan R.H.'nin, 2007 yılında biri Türk 50 kaçağın hayatını kaybettiği facianın yaşandığı teknenin kaptanı Hüseyin Güzelcan'ı bulup dümene yerleştirdiği ortaya çıktı.



Türkiye'ye yasadışı yollardan girdikten sonra aynı yöntemle Yunanistan'a gitmeyi planladıkları öğrenilen kaçaklar, Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.



39 kaçak botlara binerken yakalandılar



Kaçaklar, bağlantı kurdukları kişilerin tespit edilmesi ve kaçış yöntemlerinin belirlenmesi için kaçmayı planladıkları deniz kenarına kadar izlendi. Bu kaçaklardan 3 - 4 bin Dolar karşılığında Yunanistan'a gitmek için zodiyak botlara binen Afganistan, Somali, Filistin, Burma uyruklu toplam 39 kaçak, Gümüldür ve Ahmetbeyli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.



Kaçaklara paket diyorlarmış



Yakalanan kaçakların verdiği bilgiler ve daha önceki araştırmalardan kimlikleri tespit edilen insan taciri şebekesinin 9 elemanı yakalandı. Zanlıların Basmane semtinde kalan kaçakları yasadışı geçiş için bulduktan sonra penceresiz panelvan araçlarla geçişin yapılacağı bölgeye götürdükleri, bu arada da güvenlik için eskort araçları kullandıkları tespit edildi. Şebeke elemanlarının ayrıca, polisin teknik takibinden kurtulmak için telefon görüşmelerinde kaçakları, `Paket' olarak adlandırdıkları öğrenildi.



Sorgularının ardından adliyeye sevkedilen 9 zanlıdan şekekenin liderlerinden olan R.H.'nin, 2007 yılında biri Seferihisar Sığacık açıklarında, biri Türk 50 kaçağın hayatını kaybettiği facianın yaşandığı teknenin kaptanı Hüseyin Güzelcan'ı bulup dümene geçirdiği de ortaya çıktı. Denizcilik deneyimi bile olmadığı sonradan anlaşılan Güzelcan aynı kazada yaşamını yitirmişti.

