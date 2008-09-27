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Bilim / Teknoloji

İnsan için küçük ama Çin için büyük adım

Çin'in tamamen kendi imkanıyla uzaya yolladığı Şıncou-7 ekibinden Cai Ciang, uzay yürüyüşü yapan ilk taykonot oldu

27 Eylül 2008 03:00

Çin'in tamamen kendi imkanıyla uzaya yolladığı üçüncü yörünge kapsülü Şıncou-7 ekibinden Cai Ciang, uzay yürüyüşü yapan ilk taykonot (Çinli astronot) oldu.  

Yer'den 343 km irtifada dönen Şıncou'dan (Kutsal Tekne) çıkan kaptan pilotu Cai Cigang, Çin'in yerçekimsiz ortamda ilk yörünge yürüyüşünü yapan ilk taykonotu oldu. Ciang'ın giysisinin 120 kilogram olduğu, 3 milyon avroya malolan giysinin tamamen yerli malı olduğu bildirildi. 

Ciang'ın 15 dakika süren ve sorunsuz bitirdiği yürüyüşünün ardından döndüğü Şıncou'nun kapısı kapatıldı.

Çin, ABD ve eski SSCB'den sonra riskli uzay yürüyüşünü yapan üçüncü ülke oldu. (Tempo24)


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