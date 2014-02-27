'İnsan hayatı hiçe sayılıyor'



Uluslararası Af Örgütü, perşembe günü 'İsrail'in, Kudüs'te uyguladığı aşırı şiddet' başlıklı 74 sayfalık raporunu açıkladı. Örgüt, İsrail ordusu tarafından öldürülen sivillere yönelik araştırmalarını yayımladıkları raporda İsrail'in, Filistinlilere karşı insanlık ve savaş suçu işlediğini öne sürdü.

Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika sorumlusu Philip Luther, raporun İsrail birlikleri tarafından korkunç bir şekilde öldürülen Filistinli sivillere yönelik kanıtlar içerdiğini ifade etti. Örgüt, 2011 yılından bu yana Kudüs'te İsrail birlikleri tarafından öldürülen ve aralarında dört reşit yaşta olmayan sivilin de bulunduğu 45 Filistinlinin ölümüne yer veriyor. Raporda ayrıca en az 261 sivilin ağır cephane mühimmatıyla ve aralarında en az bin 500 reşit yaşta olmayan sivilin yer aldığı 8 binden fazla sivilin ise çelik kurşun, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlarla ağır yaralandığı öne sürülüyor.

Örgüt raporunda, sivillere yönelik şiddet eylemlerinin sadece askerlerin tek başlarına yaptıkları taşkınlıklar sonucu değil, İsrail ordu birliklerine ve polisine tanınan dokunulmazlık nedeniyle birebir planlı eylemler olduklarını tahmin edildiğine yer verdi.

Uluslararası Af Örgütü, ABD Başkanı Barack Obama'nın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Washington'daki görüşmesi öncesinde açıkladıkları raporlarıyla, İsrail'e tüm silah satışının durdurulmasını talep etti.

İsrail'den rapora sert tepki

İsrail, örgütün raporunu sert bir dille eleştirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Yigal Palmor, raporun tek taraflı, ayrımcı ve ırkçı şekilde hazırlandığını belirterek, örgütün İsrail'in kendini savunma hakkını görmezden geldiğini kaydetti.

İsrail Ordusu da rapora sert tepki gösterdi. Örgütü, açıkladığı raporla, Filistinlilerin İsrail'e karşı giderek artan şiddetini yok saymakla suçladı. İsrail, örgütün İsrail güvenlik güçlerinin karşı karşıya kaldığı durumlardan bir haber olduğunu öne sürdü, raporun tek taraflı, ayrımcı ve ırkçı şekilde hazırlandığı suçlamasını yöneltti. Ordu yaptığı açıklamada, 2013 yılından bu yana Kudüs'te Filistinlilerin taşlı saldırılarında 132 İsraillinin ağır yaralandığını, 5 binin üzerinde taşlı saldırı ve buna bağlı olarak 66 terör saldırısı yapıldığını belirtti. Filistinlilerin saldırılarında patlayıcı madde ve bıçaklar kullandıkları ve İsrailli askerleri kaçırma ve öldürme vakaları olduğu öne sürüldü.

Kudüs'te saldırı

Raporun açıklanmasından kısa süre sonra Kudüs'te bir Filistinlinin açılan ateş sonucu öldürüldüğü bildiriliyor. İsrail Ordusu, askerlerinin bir terör saldırısı zannıyla aradığı bir kişiyi Bir Zayt kentinde evde yakaladıklarını, teslim olmadığı için ateş açıldığı açıklamasını yaptı. Görgü tanıkları ise İsrail askerlerinin bir buldozerle evi yıktıkları ve ardından ateş açtıklarını öne sürüyor. Askerlerin gitmesinin ardından, öldürülen kişinin cesedinin evin dışında bulunduğu gelen haberler arasında yer alıyor.